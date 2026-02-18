Capturan a padre señalado de asesinar a su hijo de nueve meses en Medellín

Un hombre de 24 años fue capturado en el cementerio de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, cuando visitaba la tumba de su hijo de nueve meses. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de asesinarlo el pasado diciembre en Medellín.

Investigación forense contradijo versión inicial

El caso se registró el 9 de diciembre de 2024, cuando el padre llegó con el bebé a la unidad intermedia de San Javier presentando un cuadro clínico grave. Según su versión inicial, el menor había sufrido una caída accidental. Sin embargo, el niño falleció dos días después de su ingreso al centro médico.

La investigación del Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte no fue accidental. "Se logra establecer ese trauma craneoencefálico severo que fue el que le produjo la muerte", señalaron las autoridades durante la captura. Los análisis forenses revelaron que el bebé presentaba lesiones de extrema gravedad causadas por un objeto contundente.

"No fue una caída, no fue un accidente, sino que fue una muerte violenta", confirmaron los investigadores del caso.

Las pruebas recopiladas durante los dos meses posteriores al fallecimiento permitieron establecer que las lesiones del menor no correspondían con la versión presentada inicialmente por el padre.

Captura en el cementerio y proceso judicial

La captura se produjo en circunstancias particulares: las autoridades localizaron al sospechoso precisamente cuando acudía al cementerio del municipio de Itagüí, donde el bebé habría cumplido un año de vida. Este detalle llamó la atención de los investigadores, quienes habían seguido el rastro del presunto responsable durante las últimas semanas.

El joven capturado enfrenta cargos por homicidio agravado, considerando que la víctima era su propio hijo y un menor de edad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon el caso y los posibles antecedentes de violencia intrafamiliar.

Este caso se suma a las estadísticas de violencia contra menores en Colombia, un fenómeno que las autoridades y organizaciones sociales han intentado visibilizar y combatir.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades trabajan en protocolos para detectar y prevenir este tipo de situaciones.

El proceso judicial contra el detenido continuará en los próximos días, mientras las autoridades completan la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente las circunstancias de la muerte del bebé.