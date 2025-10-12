Airbus confirma corrección total de la falla de software en los A320: ¿Qué fue lo que pasó?

Airbus anunció que todos los aviones A320 que presentaban una vulnerabilidad de software relacionada con la radiación solar ya fueron corregidos y se encuentran operando con normalidad.

Airbus confirma que error de software detectado en aviones A320 está solucionado

Así lo confirmó este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía, Guillaume Faury, en una entrevista concedida a la emisora France Inter.

El directivo explicó que, a finales de noviembre, la compañía ordenó una revisión urgente de alrededor de 6.000 aeronaves de pasillo único de la familia A320, luego de identificar un error de software que requería una intervención inmediata.

Según Faury, el proceso de actualización se completó en un tiempo récord: en apenas tres días se había trabajado en 4.400 aviones y, un día después, la totalidad de la flota afectada ya contaba con el sistema corregido.

“Todo está en orden. El software fue cambiado y los aviones cumplen con la configuración deseada”, aseguró el ejecutivo, quien enfatizó que actualmente no existe ninguna aeronave A320 en el mundo que continúe operando con dicha falla. “Todos los aviones que vuelan hoy tienen el software arreglado”, reiteró.

Faury también se refirió a otro asunto detectado casi simultáneamente: un problema de calidad en algunos paneles del fuselaje.

No obstante, aclaró que se trata de un tema distinto y que no representa ningún riesgo para la seguridad aérea. Indicó que, en casos excepcionales, los paneles serán sustituidos, mientras que en otros los aviones continuarán en operación o seguirán siendo fabricados sin inconvenientes.

Finalmente, el presidente de Airbus explicó que la atención mediática generada por estos temas, sumada al cierre del año, llevó a la compañía a ajustar sus previsiones de entrega.

Airbus estima ahora que entregará 790 aviones en lo que queda del 2025, por debajo de los 820 previstos inicialmente. De ese total, cerca de tres cuartas partes corresponden a aeronaves de la familia A320, pilar central de la producción del fabricante europeo.