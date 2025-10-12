Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades colombianas en Latam antes de finalizar el 2025: estas son

La firma británica Times Higher Education ha presentado su esperado Latin America University Rankings 2026, una clasificación que pone bajo la lupa la excelencia, la investigación y la proyección internacional de las instituciones de educación superior en la región.

En esta edición, que evaluó a un total de 223 universidades de 16 países, Colombia reafirma su significativa presencia, aunque también enfrenta el reto de consolidar sus posiciones en el top regional.

Un total de 38 universidades colombianas lograron clasificar en el riguroso listado, destacándose varias de ellas por su desempeño en pilares clave como la enseñanza, la investigación y la vinculación con la industria.

Para clasificar a las universidades, el ranking THE Latin America utiliza una metodología adaptada de su clasificación mundial, pero con ponderaciones ajustadas para reflejar las prioridades de desarrollo en la región.

Los cinco pilares de evaluación son: Enseñanza (Entorno de aprendizaje), Entorno de Investigación (Volumen, ingresos y reputación), Calidad de la Investigación (Influencia y excelencia), Perspectiva Internacional (Personal, estudiantes e investigación) y Ingresos de la Industria (Transferencia de conocimiento).

Ranking de las mejores universidades colombianas a nivel Latinoamérica

El panorama para Colombia en el Latin America University Rankings 2026 muestra una competencia intensa. Entre las instituciones más destacadas que lograron asegurarse un puesto en el codiciado Top 100 regional, sobresalen las siguientes, demostrando que la calidad académica no se limita a una única región del país.

La Universidad de Los Andes se mantiene como la institución colombiana mejor clasificada en el listado, ocupando el puesto 14 a nivel latinoamericano. Le sigue de cerca la Universidad Nacional de Colombia, un referente de la educación pública en el país, que se ubicó en el puesto 30.

Un dato relevante de esta edición es el ascenso y la consolidación de universidades fuera del eje tradicional Bogotá-Medellín. La Universidad del Norte (Uninorte), con sede en Barranquilla, se consolidó en el puesto 43, ascendiendo varias posiciones a nivel nacional y regional, destacando particularmente en indicadores como la proporción de académicos con doctorado y la red internacional de investigación.