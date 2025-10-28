Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Independiente Santa Fe vive un momento decisivo en el cierre de la temporada 2025. Con el equipo aún peleando por ingresar a los cuadrangulares semifinales, la dirigencia cardenal ya empieza a proyectar el futuro y analizar opciones para el banquillo de cara al 2026.

Tras la salida del uruguayo Jorge Bava, el mando fue asumido por Francisco “Pacho” López, quien actúa como entrenador interino. Sin embargo, sus resultados no han convencido del todo, y la posibilidad de un cambio estructural en el cuerpo técnico parece inminente.

RELACIONADO Alfonso Cañón explotó tras derrota de Santa Fe ante Millonarios y envió fuerte mensaje a jugadores

En medio de la incertidumbre, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló en sus redes sociales algunos de los nombres que están siendo evaluados por la cúpula santafereña. Según informó, Santa Fe tendría en la mira el regreso de Pablo Peirano, entrenador uruguayo que ya tuvo un paso por la institución bogotana y que recientemente fue desvinculado de Nacional de Uruguay. Su conocimiento del club y el estilo de juego que dejó durante su anterior ciclo lo posicionan como un candidato fuerte para retornar al banquillo del 'León'.

La lista de candidatos crece

Además del posible regreso de Peirano, Vélez aseguró que la dirigencia también estudia otros perfiles. Entre ellos se encontraría un técnico argentino que tuvo éxito en la “vecindad”, en clara referencia a Millonarios, aunque sin revelar nombres concretos.

Asimismo, mencionó que se analiza un entrenador uruguayo con amplio conocimiento del fútbol profesional colombiano, lo que sugiere que se busca un estratega con experiencia en el entorno local y capacidad para adaptarse rápidamente a la plantilla cardenal.

RELACIONADO Autoridades investigan asesinato de hincha de Millonarios a manos de aficionados de Santa Fe

La decisión final dependerá en gran parte de si Santa Fe logra clasificar a los cuadrangulares finales. En caso de quedar eliminado, la reestructuración sería inmediata, con la prioridad puesta en definir un proyecto sólido que devuelva al club su protagonismo en el 2026.

Un cierre de año lleno de incertidumbre en El Campín

El panorama actual del conjunto bogotano no es el ideal. Los resultados irregulares han dejado al equipo en una posición incómoda, y el interinato de Francisco López no ha logrado revertir la tendencia. En ese contexto, la dirigencia busca anticiparse para evitar improvisaciones y garantizar la estabilidad deportiva de la institución.

La hinchada, mientras tanto, observa con expectativa las decisiones que se tomarán en las próximas semanas. El posible regreso de Peirano despierta nostalgia entre muchos seguidores, pero también se exige un proyecto competitivo que devuelva al club su grandeza. Lo cierto es que, independientemente del desenlace del torneo, Santa Fe ya trabaja silenciosamente en lo que será su nueva era a partir de 2026.