Santa Fe vs. Alianza: hora, canal para ver y pronóstico

La Liga BetPlay 2025-II llega a su punto más emocionante este jueves 13 de noviembre, cuando Independiente Santa Fe y Alianza Valledupar se enfrenten en el estadio El Campín de Bogotá por un cupo en los cuadrangulares semifinales. El duelo ha sido catalogado como una final anticipada, ya que ambos equipos llegan muy cerca en la tabla: Alianza es octavo con 29 puntos, mientras que Santa Fe es noveno con 28 unidades.

El conjunto cardenal será local y tiene la obligación de ganar si quiere meterse entre los ocho mejores del campeonato. Por su parte, el cuadro vallenato, con un empate, aseguraría su clasificación. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 p.m., en simultáneo con el resto de la jornada, con el fin de mantener la transparencia y la deportividad en la definición de los clasificados y los equipos con “punto invisible”.

Santa Fe, obligado a ganar en su casa para seguir con vida

El equipo dirigido por 'Pacho' López afronta este duelo con la presión de tener que sumar los tres puntos para mantenerse con opciones. Tras una campaña irregular, Santa Fe llega a la última fecha dependiendo únicamente de sí mismo, pero sin margen de error. A lo largo del semestre, los ‘cardenales’ mostraron momentos de buen fútbol, aunque la falta de contundencia y algunas desconcentraciones defensivas los alejaron de los primeros lugares.

La esperanza del equipo bogotano se centra en el poder ofensivo de Hugo Rodallega y la experiencia de jugadores como Daniel Torres y Elvis Perlaza, quienes buscarán liderar la remontada. La hinchada santafereña se prepara para llenar El Campín y alentar en lo que será una noche decisiva para definir el futuro del club en el torneo.

Alianza Valledupar busca hacer historia en El Campín

En la otra orilla, Alianza Valledupar afronta uno de los partidos más importantes de su corta historia en la primera división. Con 29 puntos, el equipo dirigido por Hubert Bodhert depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares y un empate en Bogotá le bastará para cumplir el objetivo.

El cuadro vallenato ha sido una de las revelaciones del semestre, combinando juventud y disciplina táctica. De lograr la clasificación, firmaría un hecho histórico.

Este duelo promete intensidad, emociones y dramatismo: Santa Fe juega por su orgullo y su supervivencia; Alianza, por la gloria y la historia. Una verdadera final anticipada que definirá al último pasajero de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Santa Fe vs. Alianza Valledupar

Win Play y Winsports.co

Claro: Red+ Noticias 1007 HD

Directv: 635, 1635 HD

Movistar: 702

Tigo: 238

Emcali: 147

Según la inteligencia artificial, Alianza tiene mayores chanches para clasificarse a los ocho a pesar de visitar El Campín en la última jornada.