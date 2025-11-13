Millonarios tiene en la mira a jugador de selección y ya tuvo respuesta

El 2025 terminó sin los resultados esperados para Millonarios Fútbol Club. El conjunto bogotano, dirigido por Hernán Torres, no logró clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II y quedó eliminado de toda posibilidad de pelear por un título en la temporada. Tras un año irregular, marcado por lesiones, bajo rendimiento colectivo y falta de efectividad, la directiva azul ya se encuentra enfocada en reconstruir el plantel para el 2026, con el objetivo de volver a ser protagonista en el rentado nacional.

A pesar de los esfuerzos por estabilizar el rendimiento en la segunda mitad del año, Millonarios no logró encontrar la consistencia necesaria para competir en la parte alta de la tabla. Los resultados adversos en casa y la falta de contundencia en ataque fueron factores determinantes en la eliminación anticipada. Ahora, el club busca dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes con nombres de peso que devuelvan la ilusión a la hinchada embajadora.

Wilmar Barrios rechazó el llamado de Millonarios

De acuerdo con la información del periodista Guillermo Arango, del canal Win Sports, Millonarios intentó contactar al mediocampista colombiano Wilmar Barrios, actualmente en el fútbol europeo, con el objetivo de sumarlo como refuerzo estelar para el próximo año. Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors y actual integrante del Zenit de San Petersburgo habría declinado la oferta, manifestando que por ahora no contempla regresar al fútbol colombiano.

Barrios era una de las principales apuestas de la dirigencia azul para fortalecer la primera línea del mediocampo, posición que ha sido una de las debilidades del equipo a lo largo de la temporada. Su llegada habría significado un salto de jerarquía importante, tanto en lo deportivo como en lo simbólico, por su experiencia internacional y liderazgo.

La búsqueda de un mediocampista con jerarquía continúa

Ante la negativa de Barrios, Millonarios deberá redirigir sus esfuerzos hacia otros futbolistas de perfil similar, con recorrido en el exterior y capacidad para asumir un rol protagónico en el mediocampo. La prioridad es reforzar la zona de equilibrio, donde el equipo sufrió mayores falencias en 2025.

La directiva, encabezada por el presidente Enrique Camacho y el cuerpo técnico de Hernán Torres, tiene como meta conformar un plantel competitivo desde la pretemporada. Los hinchas esperan movimientos significativos en el mercado y una renovación que devuelva al club al lugar que su historia demanda: el de un equipo que pelea por los títulos y no por las estadísticas. El 2026 se proyecta como un año de transición y reconstrucción, pero con la exigencia de volver a competir al más alto nivel del fútbol colombiano.