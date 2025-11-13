Clasificados y punto invisible: así quedará la tabla de la Liga BetPlay, según la IA

Este jueves 13 de noviembre se definen los clasificados a los cuadrangulares de fin de año de la Liga BetPlay 2025-II y los dos equipos que serán cabeza de grupo en lo que será la fase definitiva del fútbol colombiano. Con ello, la inteligencia artificial predijo cómo finalizará la tabla de posiciones de acuerdo con las posibilidades de cada uno de los equipos.

Posibilidades de clasificación y lucha por el “punto invisible”

Los seis primeros puestos (y especialmente los dos primeros) tienen asegurada su clasificación prácticamente, pero aún resta definir cuáles serán los dos equipos que logren el "punto invisible" (ser cabezas de grupo en los cuadrangulares) y cuáles completarán los ocho clasificados.

Medellín, Nacional y Bucaramanga están en excelente posición para ocupar las dos primeras plazas gracias al mismo puntaje, pero la diferencia de gol puede jugar en contra o a favor. Tolima y Fortaleza están adentro con 35 puntos, mientras que Junior también está cómodo en el sexto lugar con 32 puntos.

La séptima plaza es más disputada: América de Cali y Alianza FC con 29 puntos cada uno tienen ventaja sobre Santa Fe (28) y Águilas Doradas (27), pero cualquier tropiezo puede permitir que alguno de estos últimos dos entre en la zona. En concreto, América espera un buen resultado frente a Medellín; Alianza debe imponerse en su partido; Santa Fe y Águilas necesitan victorias combinadas con tropiezos de los de 29 pts para entrar.

Pronóstico final de la tabla al cierre de la fecha

“Teniendo en cuenta los enfrentamientos directos y el estado de forma, mi predicción para cómo quedará la tabla tras la última fecha es la siguiente”.

Independiente Medellín – 40 pts

Atlético Nacional – 39 pts

Atlético Bucaramanga – 39 pts

Deportes Tolima – 37 pts

Fortaleza – 37 pts

Junior – 34 pts

América de Cali – 32 pts

Alianza FC – 31 pts

Y los dos cabezas de grupo serían Independiente Medellín y Atlético Nacional (el “punto invisible”). Quedarían afuera Santa Fe y Águilas Doradas.