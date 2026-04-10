CANAL RCN
Deportes

Prensa uruguaya analizó el empate entre Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores

Reacción en Uruguay tras Santa Fe vs Peñarol: críticas al arbitraje y elogios al segundo tiempo.

santa fe vs peñarol prensa uruguaya analisis
Foto: X Peñarol

Noticias RCN

abril 10 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El duelo disputado el 9 de abril en el estadio El Campín enfrentó a dos históricos del continente en un partido intenso, condicionado por detalles, según coincidieron varios medios uruguayos.

Aunque Santa Fe se adelantó en el marcador con un gol de Emanuel Olivera tras un tiro de esquina, Peñarol reaccionó en la segunda mitad gracias a Matías Arezo, quien selló el empate definitivo.

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles
RELACIONADO

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles

La reacción de la prensa uruguaya se centró en tres ejes: el análisis táctico, la polémica arbitral y la sensación de que el equipo aurinegro pudo haber conseguido más.

¿Qué dijo la prensa uruguaya sobre el rendimiento de Peñarol?

Uno de los análisis más completos provino de Ovación, la sección deportiva del diario El País de Uruguay, que resaltó la capacidad de reacción del equipo dirigido por Diego Aguirre, especialmente en el segundo tiempo.

El medio subrayó que Peñarol logró adelantarse en el campo y generar peligro, evidenciando que el empate dejó un sabor agridulce.

Además, el periodista Enrique Arrillaga destacó que el gol de Santa Fe llegó tras una jugada de pelota quieta, una de las fortalezas históricas del fútbol uruguayo, lo que generó cierta autocrítica en el análisis.

Por otro lado, el tanto de Arezo fue descrito como una acción de carácter y determinación individual, en la que el delantero uruguayo superó a la defensa rival con una jugada de alto nivel técnico.

¿Hubo polémica arbitral en el Santa Fe vs. Peñarol?

Otro de los puntos clave en la reacción de la prensa uruguaya fue la inconformidad con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Medios como Montevideo Portal hicieron énfasis en dos jugadas específicas que generaron controversia.

Andrés Marmolejo habló claro de su lesión y sobre si estará en el clásico: “No estaba listo”
RELACIONADO

Andrés Marmolejo habló claro de su lesión y sobre si estará en el clásico: “No estaba listo”

La primera, el tiro de esquina que derivó en el gol de Santa Fe, fue cuestionada por considerarse una decisión errónea.

El Carbonero se fue molesto con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela porque el gol del conjunto colombiano llegó de un tiro de esquina que no había sido, y luego reclamó un penal sobre Leonardo Fernández, dijeron.

La segunda, una acción en el minuto 85, en la que Leonardo Fernández cayó en el área tras un contacto con defensores rivales, fue interpretada por el entorno uruguayo como un posible penal no sancionado.

Estos hechos alimentaron el debate en Uruguay, donde se percibe que Peñarol pudo haber sido perjudicado en momentos determinantes del partido.

Más allá de las polémicas, el técnico Diego Aguirre ofreció una lectura equilibrada del resultado. En conferencia de prensa, reconoció que el empate no es negativo, aunque admitió que su equipo estuvo cerca de quedarse con la victoria.

El entrenador también mencionó factores como la altitud de Bogotá, que suele afectar el rendimiento de los equipos visitantes, y destacó aspectos positivos en defensa, como el control de balones largos y el orden táctico.

La reacción de la prensa uruguaya reflejó una mezcla de autocrítica, inconformidad y optimismo. Mientras se reconocen errores puntuales, también se valora el punto obtenido en condición de visitante, especialmente en un torneo donde cada resultado puede ser decisivo.

Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud
RELACIONADO

Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud

Con este empate, tanto Santa Fe como Peñarol sumaron un punto en el inicio del grupo E, dejando abierta la disputa por la clasificación en una Copa Libertadores que, como siempre, se define en los detalles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Fe

Andrés Marmolejo habló claro de su lesión y sobre si estará en el clásico: “No estaba listo”

FC Barcelona

Estalla la polémica: Barcelona demandará explicaciones por arbitraje ante Atlético

Fútbol internacional

Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud

Otras Noticias

Dólar

El dólar bajó al cierre: vea el precio en Colombia hoy viernes 10 de abril

El dólar cayó al cierre en Colombia este 10 de abril de 2026. Conozca el precio final, la TRM y cómo se comportó la divisa durante la jornada.

Accidente de tránsito

Funcionario de la Fiscalía y ciclista fallecieron tras grave accidente de tránsito en Bogotá

El siniestro que dejó a dos víctimas fatales ocurrió cerca de la Embajada de EE.UU.; autoridades investigan las causas del choque.

Karol G

Karol G presente en el Coachella 2026: fecha, hora y dónde ver la presentación en vivo

Nasa

Las investigaciones más importantes en la misión Artemis II en la Luna: ¿Cuáles son?

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental