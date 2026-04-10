Prensa uruguaya analizó el empate entre Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores

El duelo disputado el 9 de abril en el estadio El Campín enfrentó a dos históricos del continente en un partido intenso, condicionado por detalles, según coincidieron varios medios uruguayos.

Aunque Santa Fe se adelantó en el marcador con un gol de Emanuel Olivera tras un tiro de esquina, Peñarol reaccionó en la segunda mitad gracias a Matías Arezo, quien selló el empate definitivo.

La reacción de la prensa uruguaya se centró en tres ejes: el análisis táctico, la polémica arbitral y la sensación de que el equipo aurinegro pudo haber conseguido más.

¿Qué dijo la prensa uruguaya sobre el rendimiento de Peñarol?

Uno de los análisis más completos provino de Ovación, la sección deportiva del diario El País de Uruguay, que resaltó la capacidad de reacción del equipo dirigido por Diego Aguirre, especialmente en el segundo tiempo.

El medio subrayó que Peñarol logró adelantarse en el campo y generar peligro, evidenciando que el empate dejó un sabor agridulce.

Además, el periodista Enrique Arrillaga destacó que el gol de Santa Fe llegó tras una jugada de pelota quieta, una de las fortalezas históricas del fútbol uruguayo, lo que generó cierta autocrítica en el análisis.

Por otro lado, el tanto de Arezo fue descrito como una acción de carácter y determinación individual, en la que el delantero uruguayo superó a la defensa rival con una jugada de alto nivel técnico.

¿Hubo polémica arbitral en el Santa Fe vs. Peñarol?

Otro de los puntos clave en la reacción de la prensa uruguaya fue la inconformidad con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Medios como Montevideo Portal hicieron énfasis en dos jugadas específicas que generaron controversia.

La primera, el tiro de esquina que derivó en el gol de Santa Fe, fue cuestionada por considerarse una decisión errónea.

El Carbonero se fue molesto con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela porque el gol del conjunto colombiano llegó de un tiro de esquina que no había sido, y luego reclamó un penal sobre Leonardo Fernández, dijeron.

La segunda, una acción en el minuto 85, en la que Leonardo Fernández cayó en el área tras un contacto con defensores rivales, fue interpretada por el entorno uruguayo como un posible penal no sancionado.

Estos hechos alimentaron el debate en Uruguay, donde se percibe que Peñarol pudo haber sido perjudicado en momentos determinantes del partido.

Más allá de las polémicas, el técnico Diego Aguirre ofreció una lectura equilibrada del resultado. En conferencia de prensa, reconoció que el empate no es negativo, aunque admitió que su equipo estuvo cerca de quedarse con la victoria.

El entrenador también mencionó factores como la altitud de Bogotá, que suele afectar el rendimiento de los equipos visitantes, y destacó aspectos positivos en defensa, como el control de balones largos y el orden táctico.

La reacción de la prensa uruguaya reflejó una mezcla de autocrítica, inconformidad y optimismo. Mientras se reconocen errores puntuales, también se valora el punto obtenido en condición de visitante, especialmente en un torneo donde cada resultado puede ser decisivo.

Con este empate, tanto Santa Fe como Peñarol sumaron un punto en el inicio del grupo E, dejando abierta la disputa por la clasificación en una Copa Libertadores que, como siempre, se define en los detalles.