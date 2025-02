Santa Fe y Tolima a remontar para seguir soñando en Copa Libertadores: cuándo son sus revanchas

El jueves pasado, Deportes Tolima recibió a Melgar para disputar un duelo correspondiente a la ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Los comandados por Ismael Rescalvo sufrieron una dura derrota (0-1) en el Estadio Manuel Murillo Toro y tendrán que remontar la serie en Arequipa para seguir soñando en la edición 66 de la 'gloria eterna'. Santa Fe también tendrá que revertir el marcador en Techo.

El 'vinotinto y oro' la pasó mal en Ibagué y no pudo vulnerar el arco del 'León del Sur'. Al minuto 36', Kenji Cabrera venció la portería protegida por Cristopher Fiermarin y silenció a la hinchada local. Gonzalo Lencina, Alex Castro, Luis Miranda y compañía tuvieron oportunidades para igualar la contienda, pero les fue imposible batir a Carlos Cáceda.

Tolima ha disputado cinco partidos en Perú, obteniendo un saldo positivo: logró dos triunfos (venció 0-1 a Alianza Lima en 1983 y 0-3 a Real Garcilaso en 2013), el mismo número de empates (2-2 vs. Universitario en 1983, 1-1 vs. César Vallejo en 2013) y una derrota (2-0 vs. 'La U' en 1997).

Los comandados por Pablo Peirano, quienes no podrán jugar en El Campín por los conciertos de Shakira, perdieron 2-1 contra Deportes Iquique. Fue la primera derrota 'cardenal' en territorio chileno. Hugo Rodallega abrió el marcador en el Estadio Tierra de Campeones; no obstante, Edson Puch se reportó con un doblete para darle el triunfo al equipo de Miguel Ramírez.

El conjunto capitalino ha recibido a tres equipos chilenos y siempre festejó: 3-1 a Colo-Colo en 2015, 3-0 a Cobresal en 2015 y 3-0 a Santiago Wanderers en 2018.

Independiente Santa Fe vs. Deportes Iquique: hora y dónde ver

Día: martes 25 de febrero.

martes 25 de febrero. Hora: 5:00 p. m. (de Colombia).

5:00 p. m. (de Colombia). Estadio: Metropolitano de Techo.

Metropolitano de Techo. Fase: vuelta por la Fase 2.

vuelta por la Fase 2. Transmisión: Disney + (Star + / ESPN).

FBC Melgar vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver