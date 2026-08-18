Xi Jinping respalda independencia latinoamericana en reunión con Daniel Noboa en Pekín

El presidente de China, Xi Jinping, defendió este martes la “independencia y autosuficiencia” de los países latinoamericanos durante un encuentro con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Gran Salón del Pueblo.

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La cita se produjo en el marco de la gira de una semana que el mandatario ecuatoriano realiza en China, con énfasis en acuerdos comerciales.

Mensaje político de Pekín

Xi sostuvo que América Latina y el Caribe deben preservar su condición de “zona de paz” y avanzar en su propio camino de desarrollo sin interferencias externas. “No se debe socavar el estatus de la región ni interrumpir su revitalización”, declaró, según la agencia oficial Xinhua.

El líder chino subrayó que los países latinoamericanos tienen derecho a elegir socios de manera independiente y llamó a consolidar la confianza política mutua con Ecuador, además de expandir la cooperación en sectores como energía, minería, infraestructura y finanzas.

Acuerdos comerciales y camarón ecuatoriano

La visita de Noboa también tuvo resultados en el plano económico. La Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador informó que China restableció el permiso de exportación para ocho plantas procesadoras de camarón, que habían perdido la autorización sanitaria en 2025 y 2026.

El camarón es el segundo producto de exportación de Ecuador, después del petróleo, y China figura entre sus principales socios comerciales. La decisión refuerza la relación bilateral en un momento en que Quito busca diversificar mercados y asegurar estabilidad en sus ventas externas.