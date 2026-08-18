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Licencia de conducción cambia desde septiembre: estos conductores deberán presentar nuevo examen

El nuevo examen para la licencia de conducción será obligatorio desde septiembre, pero no para todos. Revise qué conductores deberán presentarlo y quiénes no.

Requisitos para licencia de conducción
Foto: Freepilk.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
12:25 p. m.
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Un cambio importante comenzará a aplicarse en Colombia para quienes quieran obtener la licencia de conducción.

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Desde el 14 de septiembre de 2026 será obligatorio presentar y aprobar un nuevo examen teórico dentro del proceso establecido por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, la medida no cobija a todos los conductores ni significa que quienes ya tienen licencia deban presentar automáticamente la prueba.

La modificación hace parte de la reglamentación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), encargados de realizar evaluaciones bajo criterios estandarizados.

¿Quiénes deberán presentar el nuevo examen para la licencia?

La medida está dirigida principalmente a dos grupos. El primero corresponde a las personas que tramiten por primera vez una licencia de conducción, ya sea para manejar motocicleta, automóvil u otro vehículo según la categoría solicitada.

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También deberán cumplir el requisito quienes soliciten una recategorización de la licencia, es decir, conductores que quieran cambiar la categoría que actualmente tienen.

La regulación hace referencia expresamente a la “obtención por primera vez y recategorización de la licencia de conducción”.

Esto significa que una persona que únicamente necesite renovar su licencia vigente o vencida no está incluida en este nuevo esquema de examen por el solo hecho de realizar la renovación.

¿Cómo será el nuevo examen teórico de conducción?

El cambio busca que las evaluaciones tengan condiciones similares en todo el territorio nacional y que exista mayor control sobre los conocimientos de quienes aspiran a obtener el documento.

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Los CALE tendrán un papel fundamental en este proceso, pues estarán encargados de garantizar evaluaciones independientes y estandarizadas, además de implementar controles tecnológicos y registrar los resultados correspondientes en el RUNT.

El nuevo sistema contempla tanto la evaluación de conocimientos como las condiciones para posteriormente realizar las pruebas prácticas establecidas dentro del proceso.

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