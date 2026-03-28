Una deuda con ellas: cada día se registran 152 denuncias por violencia intrafamiliar en Bogotá

Bogotá enfrenta un preocupante panorama ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar de su historia reciente. Entre enero y febrero de 2026, la capital colombiana registró 8.999 casos, un promedio alarmante de 152 denuncias diarias, más de seis cada hora. La cifra representa un aumento del 37% frente al mismo periodo de 2025, año que ya había sido el más violento registrado.

¿Cuáles son las cifras actuales por violencia familiar en la capital?

El aumento en el número de casos por violencia intrafamiliar ha encendido las alarmas entre las autoridades, pues estas cifras también han revelado que el 70% de las víctimas son mujeres y más de 1.400 casos involucran a menores de edad.

Desde el Concejo de Bogotá también se hizo un llamado. Este fue el caso del concejal Julián Sastoque, quien reveló que las autoridades no estarían poniendo en marcha “elementos de prevención” ante estas denuncias por parte de las víctimas.

"Hay unos elementos de prevención que las autoridades no están poniendo en marcha porque además son factores previsibles, hay que encontrar redes de apoyo, de cuidado, canales de denuncia, rutas efectivas no solamente para la prevención, sino también para la atención", explicó.

Bogotá estaría enfrentando una de las peores crisis en materia de violencia intrafamiliar, de modo que, autoridades también señalan que muchos de estos casos representan un grave riesgo de feminicidio.

Testimonio de las víctimas

El caso de Catherine Sánchez ejemplifica las consecuencias más graves. Atacada por su expareja en presencia de sus dos hijos hace dos años, su familia todavía busca reparación.

"Mi hermana al fin y al cabo es una víctima sin victimario y mis sobrinos son víctimas sin victimario. Entonces pues eso es un dolor más grande porque pues no hay como reparación hacia ellos", expresa uno de sus hermanos.

Catherine fue atacada por su expareja en su propia casa, hecho que hoy sus familiares recuerdan como una lucha que no termina. Lejos del silencio, la familia volvió a tomar la palabra contra la violencia que sigue cobrando vidas.

Tras dos años, los hijos de Catherine han tenido que crecer con la ausencia de su madre, mientras que sus familiares han tenido que escuchar acusaciones constantes en su contra en distintas citaciones en la Comisaría de Familia.

Según cifras recientes, la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad preocupante en Colombia. Dicha problemática inicia, en varios de los casos, con acoso y escala hasta las consecuencias más graves.

Víctimas en todo el país

Cifras registraron que la delicada situación se sigue presentando en todo el país. Algunos de los territorios con el mayor número de casos son: Barranquilla con 571, Cartagena con 356, Caldas con 635, Santander 1.380 y Risaralda con 763 casos.

Según Isabel Vásquez, la madre de una de las víctimas de feminicidio en Cartagena, su familia sigue esperando justicia, pues la ausencia de su hija dejó a un pequeño sin su madre.

Al llamado también se han unido diferentes voces como la de Rubiela Valderrama, de la red de Empoderamiento de Mujeres en Cartagena, quien aseguró que las autoridades no han tomado acciones contundentes para prevenir estos casos.

“El departamento de Bolívar no nos ha entregado cuentas claras sobre qué acciones se están haciendo para prevenir todo tipo de mujeres y de manera particular contra los feminicidios”, expresó.

¿Cómo denunciar la violencia intrafamiliar?

La mayor Keidy Carreño, coordinadora de la patrulla púrpura Mebog, explicó que si una mujer está siendo víctima de violencia puede llamar a las líneas 123, 155 y 018000112137.

Así mismo, algunos de los mecanismos de protección contempla el acompañamiento interinstitucional gubernamental por parte de autoridades como la Policía, Fiscalía, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, Medicina Legal, Comisaria de Familia, entre otros.

Algunas de las señales para identificar que una persona está siendo víctima de violencia intrafamiliar contempla otras violencias, tales como: la física, psicológica, económica y la vicaria.

Desde la Secretaría de la Mujer se identificó que la mayoría de los casos por feminicidio se dan en mujeres entre los 20 y los 49 años, etapa de relacionamiento sentimental. Así mismo, se explicó que el 49% de los casos de las mujeres identificadas en riesgo se encuentran en riesgo extremo.

“Los jueces en sus sentencias deberían valorar más cuando una mujer está en riesgo por ser mujer, la Policía quienes son los que llegan al sitio del crimen. Es importante seguir insistiendo en qué es eso que denominamos violencia intrafamiliar que además en un 70% son las mujeres las víctimas”, explicó Laura Tammi.