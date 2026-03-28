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Así formaría la selección Colombia para el partidazo contra Francia este domingo

La selección Colombia enfrenta este domingo a Francia y Néstor Lorenzo tendría algunas variantes en sus planes.

Davinson
Foto: AFP

Sergio García

marzo 28 de 2026
09:37 a. m.
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La selección Colombia afrontará este domingo 29 de marzo una exigente prueba internacional cuando se mida ante Francia en territorio estadounidense, en un duelo amistoso que servirá como termómetro de cara al Mundial de 2026. El encuentro, que se disputará en Washington como parte de la serie preparatoria rumbo a la cita orbital, enfrentará a dos selecciones con realidades distintas, pero con la misma necesidad de ajustar detalles en su funcionamiento.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con cuestionamientos luego de su reciente caída 2-1 frente a Croacia, un resultado que dejó dudas en el rendimiento colectivo y en algunas individualidades. Ahora, el reto será mayor frente a un rival de peso como Francia, que viene de imponerse a Brasil y ratifica su condición de candidato al título mundial.

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Colombia, obligada a reaccionar

El combinado nacional buscará mostrar una mejor cara, especialmente en aspectos como la solidez defensiva y la generación de juego ofensivo. Tras el partido ante Croacia, el cuerpo técnico analiza variantes en la alineación titular con el objetivo de recuperar equilibrio y competitividad.

En el arco, Álvaro Montero tendría la oportunidad de iniciar, en reemplazo de Camilo Vargas, quien no dejó buenas sensaciones en el compromiso anterior. En defensa, se perfila una línea con experiencia y juventud, integrada por Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera y Deiver Machado.

En el mediocampo, la presencia de Jefferson Lerma sería clave para la contención, acompañado por jugadores de buen pie como Jhon Arias, Richard Ríos —o Kevin Castaño como alternativa—, además del talento ofensivo de Luis Díaz y James Rodríguez. En ataque, Jhon Córdoba aparece como la principal referencia en el frente ofensivo.

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Francia, una prueba de alto nivel

El rival no será sencillo. Francia llega con una nómina repleta de figuras y con un funcionamiento sólido, lo que la posiciona como una de las selecciones más fuertes del panorama internacional. Este amistoso representa una oportunidad ideal para que Colombia mida su nivel real frente a un contendiente de élite.

Más allá del resultado, el compromiso será clave para evaluar respuestas individuales y colectivas en un contexto de alta exigencia. El cuerpo técnico colombiano espera ver una reacción inmediata del equipo, no solo en lo futbolístico, sino también en la actitud y la concentración.

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El duelo en Washington marcará un punto importante en la preparación de la ‘Tricolor’, que continúa su camino con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al Mundial.

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