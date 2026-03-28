Nacional no quiere estadio vacío y lanzó promoción de 2x1 para su próximo partido

Atlético Nacional sorprendió gratamente a su afición este sábado 28 de marzo al anunciar una iniciativa especial de cara a su próximo compromiso como local en la Liga BetPlay. El club verdolaga confirmó una promoción dirigida a las familias y, especialmente, a los más pequeños, con el objetivo de fomentar la asistencia al estadio y seguir fortaleciendo el vínculo entre el equipo y su hinchada.

La noticia fue compartida a través de los canales oficiales del club y rápidamente generó una reacción positiva entre los seguidores, quienes destacaron la oportunidad de llevar a los niños al estadio para vivir de cerca la experiencia de acompañar al equipo en el Estadio Atanasio Girardot.

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Una promoción pensada para las familias

De acuerdo con la información entregada por la institución, una sola boleta permitirá el ingreso de dos niños de hasta 10 años, siempre y cuando estén acompañados por un abonado o por un adulto que cuente con entrada para el partido.

Además, el club precisó que el abonado o adulto con boleta tendrá la posibilidad de adquirir una entrada adicional y, de esa manera, ingresar al escenario deportivo con dos menores dentro del rango de edad establecido.

La medida busca incentivar la presencia de las familias en las tribunas y acercar a las nuevas generaciones al ambiente futbolero que se vive en cada presentación del equipo paisa.

Este tipo de estrategias también responde al interés de los clubes por convertir el estadio en un espacio de entretenimiento y convivencia, donde los niños puedan comenzar a construir su sentido de pertenencia con los colores del equipo.

El partido ante Cúcuta, el escenario para la iniciativa

La promoción aplicará para el encuentro que Atlético Nacional disputará frente a Cúcuta Deportivo el próximo miércoles primero de abril, a partir de las 8:30 de la noche.

El compromiso, que se jugará en Medellín, se perfila como una nueva oportunidad para que el equipo continúe sumando puntos importantes en el campeonato, mientras la hinchada espera una gran asistencia en las graderías.

Sin duda, la decisión del club ha sido recibida como una excelente noticia, no solo por el beneficio económico que representa para las familias, sino también por el valor simbólico de acercar a los niños al fútbol en vivo.

Atlético Nacional vuelve a apostar por su gente y por el futuro de su afición, con una iniciativa que promete darle un ambiente aún más especial al partido frente al conjunto motilón.