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Los artistas invitados que tendría Blessd para su concierto de 5 horas en Medellín

Blessd aseguró que su concierto tendrá una duración cercana de cinco horas en la noche de este sábado 28 de marzo.

Blessd
Foto: @blessd

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
12:00 p. m.
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La noche de este sábado 28 de marzo promete quedar marcada en la historia de la música urbana en Medellín. El cantante antioqueño Blessd vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez en solitario en el estadio Estadio Atanasio Girardot, un escenario emblemático que recibirá a más de 40.000 asistentes.

El evento no solo representa un hito para el artista, sino también la consolidación de un proceso musical que lo ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas del reguetón colombiano. Lo que en algún momento parecía un sueño lejano, hoy se convierte en realidad frente a su público, en su ciudad y en uno de los recintos más importantes del país.

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Un show sin precedentes en su carrera

Según lo reveló el propio cantante durante una conversación con el streamer Westcol, el concierto tendrá una duración superior a las cinco horas, algo inédito dentro de su trayectoria artística.

Blessd aseguró que será una presentación pensada para recorrer toda su historia musical, desde sus primeros éxitos hasta los lanzamientos más recientes. Temas como Una e Infiel harán parte de un repertorio que buscará resumir cada etapa de su crecimiento en la industria.

Además, explicó que el montaje dentro del estadio incluirá diferentes elementos visuales y escenográficos que narrarán su camino en la música, ofreciendo una experiencia mucho más inmersiva para los asistentes.

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El artista también confesó la dificultad que ha tenido para asimilar la magnitud del momento, recordando que en sus inicios incluso imaginar un concierto en La Macarena parecía una meta enorme, mientras que pensar en el Atanasio resultaba casi imposible.

Invitados de lujo y expectativa por sorpresas

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado entre los seguidores es la presencia de artistas invitados. Entre los nombres ya confirmados destacan Maluma y Anuel AA, dos figuras de talla internacional que elevarán aún más el nivel del espectáculo.

A ellos se sumará el grupo conocido como “El Combo de los Extraditablessd”, integrado por artistas emergentes impulsados por el propio Blessd, como Turyy, Geezy Dee, Young Fatty, Carabin3 y Kris R.

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Sin embargo, alrededor del concierto también crecen los rumores sobre posibles invitados sorpresa. Nombres como Myke Towers, J Álvarez, Ryan Castro y Crudo Means Raw suenan con fuerza entre los fanáticos.

Todo está servido para una noche histórica, en la que Medellín será testigo de la consolidación definitiva de uno de sus artistas más representativos del género urbano.

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