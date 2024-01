Santiago Arias fue presentado como nuevo refuerzo de club sudamericano: "el hombre araña colombiano"

El futbolista colombiano, Santiago Arias, fue anunciado como nuevo refuerzo del club Bahía de Brasil. Arias, quien ha sido parte de la Selección Colombia en dos Copas del Mundo, firmó un contrato de dos años con el equipo brasileño.

Santiago Arias, lateral antioqueño de 32 años de edad, anteriormente formó parte del F.C. Cincinnati de los Estados Unidos, donde tuvo destacadas actuaciones. Disputó un total de 32 partidos, 18 de ellos como titular, logrando marcar 3 goles y asistir en otros 3.

En su anuncio oficial, el club Bahía de Brasil grabó un video bastante emotivo con el siguiente mensaje: “Dos Mundiales. Experiencias en el fútbol en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Un ciudadano del mundo, preparado para el club que es el mundo. Bienvenido, @santiagoarias13. Todo sobre el 'Spider-Man' colombiano.

✍🏽 Duas Copas do Mundo. Experiências no futebol da Europa, América do Norte e América do Sul. Um cidadão do mundo, pronto para o clube que é o Mundo. Bienvenido, @santiagoarias13! Tudo sobre o 'Homem-Aranha' colombiano ➡️ https://t.co/430OzXgnhQ #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/xQGKu2aIm4