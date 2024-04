São Paulo en el ojo del huracán por posibles amaños de partidos: ¿se verá James afectado?

Una nueva polémica se ha formado en el fútbol de Brasil, pues mientras São Paulo culmina detalles para lo que será su debut en la Copa Libertadores frente a Talleres de Argentina, las directivas del cuadro paulista recibieron una fuerte acusación en contra de sus jugadores, generando una fuerte polémica en el brasileirao.

En las últimas horas, Jhon Tector, máximo accionista del Botafogo, hizo una fuerte acusación contra el elenco paulista. Según el directivo, en el juego entre São Paulo contra Palmeiras en el 2023 hubo un posible amaño de partido, pues hubo varias irregularidades dentro de este compromiso.

Fuerte denuncia del directivo de Botafogo contra São Paulo

La fuerte denuncia del directivo asegura que durante ese compromiso, varios jugadores del equipo paulista tuvieron un extraño comportamiento en el terreno de juego, dejando claro que fue flojo y por debajo, haciendo que el cuadro Verdão ganara el compromiso por un marcador de cinco goles a cero.

“Siete jugadores mostraron comportamientos anómalos en situaciones clave de la definición de goles, aunque solo cinco superaron los límites que establecerían evidencia clara y convincente de manipulación del partido”, afirmó el directivo en la nota publicada en la página web del equipo de Río de Janeiro.

Además, el texto apuntó que lo acontecido en el juego contra Palmeiras vs. São Paulo fue reportado al Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD), pero este no investigó al afirmar que no había las pruebas suficientes para abrir un proceso en profundidad. Vale mencionar que ese compromiso, James Rodríguez jugó tan solo 45 minutos.

Repuesta de São Paulo ante la denuncia de Botafogo

A penas se dio a conocer la fuerte acusación, las directivas de São Paulo contestaron a la denuncia, dejando claro que llevará el caso a la justicia de Brasil: “São Paulo Futebol Clube tomó conocimiento y repudia con vehemencia las graves e infundadas acusaciones de participación de deportistas del tricolor en manipulación de resultados realizadas por el propietario del SAF Botafogo”.

Además, agregó: “Semejante afirmación, sin ningún rastro de prueba, atenta contra la idoneidad de los jugadores del plantel profesional masculino y la honestidad de la institución São Paulo FC en sus 94 años de historia. El club ya ha activado su departamento jurídico, que estudiará y tomará las medidas legales oportunas”.