Edwin Cardona y la increíble roja en el partido de vuelta frente a Sao Paulo

La serie de octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo sigue abierta, pero no para Edwin Cardona.

El volante colombiano volvió a quedar en el ojo del huracán por una acción que terminó con su expulsión en el partido de vuelta, disputado en el estadio Morumbí, cuando su equipo empataba 1-1.

Cardona, cuestionado desde el partido de ida en Medellín tras fallar dos penaltis en un mismo compromiso, volvió a ser protagonista por razones equivocadas. Esta vez, su exceso de temperamento dejó a Nacional con diez jugadores en un momento clave del encuentro.

La jugada de la expulsión de Edwin Cardona

Cuando el marcador estaba igualado (empató Alfredo Morelos de penalti) Cardona no ocultó su bronca contra el defensor Ferraresi, quien ya lo había provocado en el Atanasio tras los penales fallados.

En Brasil, el volante le gritó el gol en la cara al zaguero y el árbitro no dudó en sancionarlo con la segunda tarjeta amarilla. La roja dejó a Atlético Nacional en desventaja numérica durante más de 15 minutos del cierre del partido.

“Edwin Cardona le gritó el gol a Ferraresi, que le había celebrado cuando falló un penal en Medellín, y se va expulsado por doble amarilla”, explicaron en la transmisión.

Un partido marcado por la polémica

Aunque Nacional sigue en la pelea por el paso a cuartos de final, la expulsión de Cardona deja dudas sobre su aporte en los momentos decisivos, pues además de fallar dos penaltis en Medellín, dejó a su equipo con 10, lo que podría significar la eliminación del torneo mas importante del continente sudamericano.