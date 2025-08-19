CANAL RCN
Deportes

Edwin Cardona y la increíble roja en el partido de vuelta frente a Sao Paulo

En la Copa Libertadores, Edwin Cardona fue expulsado ante Sao Paulo y dejó a Atlético Nacional con 10 jugadores en el Morumbí.

Sao Paulo vs. Atlético Nacional: Edwin Cardona fue expulsado
Captura de pantalla redes sociales

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La serie de octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo sigue abierta, pero no para Edwin Cardona.

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles
RELACIONADO

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

El volante colombiano volvió a quedar en el ojo del huracán por una acción que terminó con su expulsión en el partido de vuelta, disputado en el estadio Morumbí, cuando su equipo empataba 1-1.

Cardona, cuestionado desde el partido de ida en Medellín tras fallar dos penaltis en un mismo compromiso, volvió a ser protagonista por razones equivocadas. Esta vez, su exceso de temperamento dejó a Nacional con diez jugadores en un momento clave del encuentro.

La jugada de la expulsión de Edwin Cardona

Cuando el marcador estaba igualado (empató Alfredo Morelos de penalti) Cardona no ocultó su bronca contra el defensor Ferraresi, quien ya lo había provocado en el Atanasio tras los penales fallados.

En Brasil, el volante le gritó el gol en la cara al zaguero y el árbitro no dudó en sancionarlo con la segunda tarjeta amarilla. La roja dejó a Atlético Nacional en desventaja numérica durante más de 15 minutos del cierre del partido.

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores
RELACIONADO

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores

“Edwin Cardona le gritó el gol a Ferraresi, que le había celebrado cuando falló un penal en Medellín, y se va expulsado por doble amarilla”, explicaron en la transmisión.

Un partido marcado por la polémica

Aunque Nacional sigue en la pelea por el paso a cuartos de final, la expulsión de Cardona deja dudas sobre su aporte en los momentos decisivos, pues además de fallar dos penaltis en Medellín, dejó a su equipo con 10, lo que podría significar la eliminación del torneo mas importante del continente sudamericano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana

Once Caldas

Dayro nunca falla, anotó gol ante Huracán y el Once Caldas se pone arriba en el global

Atlético Nacional

Más de 3.500 hinchas de Atlético Nacional en el Morumbí: vea la caravana que llegó a Sao Paulo

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

ChatGPT-5: la actualización que habría vuelto distante la interacción con los usuarios

Cientos de usuarios han manifestado su inconformidad con la nueva forma de interacción que posee la herramienta.

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de agosto de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 22 de julio de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Masacres en Colombia

Primeras hipótesis del crimen de una familia en finca de Mesitas de El Colegio: “vendría de Bogotá”

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal

España

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos