CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

Atlético Nacional venció 3-0 a Alianza FC en el Polideportivo Sur de Envigado, con el primer gol de Facundo Batista.

Atlético NAcional: Facundo Batista
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
05:59 p. m.
La fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II comenzó con una noche redonda para Atlético Nacional, que venció 3-0 a Alianza FC en el Polideportivo Sur de Envigado.

El partido dejó dos momentos especiales para la afición verdolaga: el primer gol de su nuevo fichaje, Facundo Batista, y la primera titularidad de Marlos Moreno por Liga BetPlay.

Primer gol de Facundo Batista

El delantero uruguayo Facundo Batista necesitó apenas 11 minutos para estrenarse con gol. Tras una jugada colectiva que evidenció la superioridad de Nacional en el arranque, el atacante definió con precisión, ganándose rápidamente el aplauso de la hinchada.

El marcador se amplió en el minuto 80' gracias a Juan Manuel Zapata. Finalmente, Andrés Sarmiento cerró la goleada al 90', ratificando la superioridad del conjunto local.

Primera titularidad de Marlos Moreno en liga

La otra gran noticia de la noche fue la titularidad de Marlos Moreno, campeón con Nacional en la Copa Libertadores 2016, en liga.

Con esta victoria, Atlético Nacional llegó a 11 puntos y se ubica en la parte alta de la tabla, consolidando un buen arranque de torneo.

Alianza FC, por su parte, quedó en la casilla 15 con apenas 5 unidades y la necesidad de reaccionar en las próximas jornadas para evitar complicaciones.

