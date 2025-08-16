CANAL RCN
Deportes

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores

La Conmebol Libertadores compartió el once ideal de la semana y Atlético Nacional colocó un jugador en el dream team.

Nacional
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
06:26 p. m.
La Conmebol Libertadores dio a conocer el once ideal de la primera semana de los octavos de final, y Atlético Nacional logró tener presencia gracias a la destacada actuación de Marlos Moreno. El atacante verdolaga, pese a que su equipo no pudo vencer a Sao Paulo en el Atanasio Girardot, fue uno de los futbolistas más desequilibrantes de la jornada.

Atlético Nacional empató sin goles en casa frente al conjunto brasileño, pero generó múltiples opciones de peligro, especialmente por la banda izquierda, donde Moreno mostró velocidad, desequilibrio y personalidad para encarar. Su constante participación ofensiva y un par de jugadas que exigieron al arquero rival lo convirtieron en la figura del partido y le valieron un lugar en el selecto equipo de la semana del torneo continental.

Reconocimiento a una actuación individual brillante

El once ideal publicado por la Conmebol incluye a los jugadores que más destacaron en esta primera tanda de compromisos de octavos de final. Junto a Marlos Moreno aparece Rafael, portero de Sao Paulo, quien fue decisivo al atajar un penalti y evitar en varias ocasiones la caída de su arco, siendo pieza clave para que el equipo paulista saliera invicto de Medellín.

Este reconocimiento individual para Moreno llega en un momento crucial, ya que Atlético Nacional deberá definir la serie en territorio brasileño. Su aporte ofensivo se convierte en una de las grandes esperanzas del cuadro verdolaga para intentar conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Atlético Nacional confía en su figura para el partido de vuelta

La inclusión de Marlos Moreno en este once ideal no solo refleja su gran desempeño, sino que también envía un mensaje de confianza para lo que viene. El jugador ha demostrado que puede marcar diferencias en escenarios exigentes y ahora tendrá la misión de repetir su nivel en el compromiso de vuelta.

Atlético Nacional viajará a Brasil con la necesidad de marcar y ganar, y todo apunta a que Moreno será nuevamente el encargado de liderar el ataque verdolaga.

