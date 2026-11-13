Oficial: Argentina tomó importante decisión con Lionel Scaloni de cara al Mundial 2030

Tras conseguir el segundo lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Argentina tuvo que afrontar el retiro de Lionel Messi, el capitán del equipo durante los últimos años y el jugador más importante del país desde Diego Maradona.

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Además, el defensa central Nicolás Otamendi también confirmó su retiro de la selección y figuras clave para el título en Qatar 2022 como Rodrigo De Paul o Leandro Paredes han puesto en duda su continuidad, por lo que la 'albiceleste' afrontará una renovación en puestos importantes de cara a los próximos partidos oficiales.

Argentina, al tener al menos uno de los partidos del Mundial 2030 confirmado, ya tendría su clasificación asegurada para la próxima cita mundialista, por lo que su próxima participación oficial se daría hasta la Copa América de 2028.

Lionel Scaloni renovó hasta 2030 con la Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni, una vez finalizado el Mundial, brindó una emotiva conferencia de prensa en la que se le vio muy afectado por haber perdido la final y puso en duda su continuidad al mando de la selección, afirmando que no sabía si podría conseguir algo más grande que lo que ya había logrado con ese grupo de jugadores.

Finalmente, el jueves 12 de noviembre, la Asociación de Fútbol Argentina confirmó que Scaloni renovó su contrato hasta después del mundial 2030. "Estoy con las mismas ganas e ilusión del primer día, y feliz de poder continuar. Agradecido y a partir de ahora empieza un nuevo proceso", señaló el entrenador en rueda de prensa previa al amistoso vs. Uruguay en Buenos Aires.

Palmarés de Scaloni con la Selección Argentina

Con la renovación, Scaloni se convertirá en el primer entrenador en la historia de Argentina en disputar tres mundiales y buscará aumentar su exitoso palmarés con la selección mayor; desde su llegada, ha conquistado los siguientes logros: