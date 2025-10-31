Se definió el futuro de Alberto Gamero en Deportivo Cali tras fracasar en su primer semestre

En Deportivo Cali hicieron un importante esfuerzo para contratar a un técnico de renombre como Alberto Gamero para esta temporada, donde se esperaba que el equipo pudiera dar vuelta a su difícil situación que vivió a lo largo de los últimos campeonatos a nivel de resultados.

RELACIONADO Alberto Gamero dejó dudas en su continuidad tras la eliminación de Deportivo Cali

Sin embargo, a lo largo del semestre se evidenció que la crisis administrativa no estaba superada: durante semanas los futbolistas jugaron sin cobrar y esto habría pasado factura en lo deportivo, pues el plantel quedó eliminado con varias fechas de anticipación.

¿Alberto Gamero seguirá en Deportivo Cali?

Si bien el técnico samario puso su nombre a disposición de los directivos de cara al próximo año tras quedarse sin opciones en la Liga BetPlay, recibió un espaldarazo y seguirá frente al 'azucarero' en 2026, donde ahora tendrá la presión adicional de tener que competir contra el promedio en la tabla del descenso.

De acuerdo a lo informado por Richard Lee, representante del grupo IDC Network − los nuevos dueños del Deportivo Cali −, el respaldo al técnico se mantiene y ahora la prioridad será armar un plantel competitivo para la nueva temporada.

"Nosotros confiamos plenamente en el proceso Gamero por eso va a continuar, además el tiene un contrato vigente con el equipo", comentó Lee, en diálogo con el 'Super Combo del Deporte'.

Asimismo, el directivo confirmó que están a la espera de poder finiquitar todos los procesos administrativos correspondientes para que el club pase a ser una sociedad anónima y de esta manera, tomar el control total del equipo.

Deportivo Cali y el descenso en 2026

A falta de dos fechas para que se defina cómo quedará la tabla del descenso el próximo año, el Deportivo Cali está muy complicado. Quitando a los clubes ya descendidos esta temporada (Envigado y Unión Magdalena), el cuadro vallecaucano está en zona roja.

Solamente Boyacá Chicó y La Equidad tienen peores números en el promedio que el Cali, por lo que serán la competencia directa, junto a los dos clubes que terminen ganándose el ascenso desde el Torneo BetPlay.