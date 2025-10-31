CANAL RCN
Deportes

Se definió el futuro de Alberto Gamero en Deportivo Cali tras fracasar en su primer semestre

El técnico samario llegó al Deportivo Cali para dar una mano en medio de la crisis, pero el equipo terminó eliminado y comprometido con el descenso.

Alberto Gamero en Deportivo Cali
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Deportivo Cali hicieron un importante esfuerzo para contratar a un técnico de renombre como Alberto Gamero para esta temporada, donde se esperaba que el equipo pudiera dar vuelta a su difícil situación que vivió a lo largo de los últimos campeonatos a nivel de resultados.

Alberto Gamero dejó dudas en su continuidad tras la eliminación de Deportivo Cali
RELACIONADO

Alberto Gamero dejó dudas en su continuidad tras la eliminación de Deportivo Cali

Sin embargo, a lo largo del semestre se evidenció que la crisis administrativa no estaba superada: durante semanas los futbolistas jugaron sin cobrar y esto habría pasado factura en lo deportivo, pues el plantel quedó eliminado con varias fechas de anticipación.

¿Alberto Gamero seguirá en Deportivo Cali?

Si bien el técnico samario puso su nombre a disposición de los directivos de cara al próximo año tras quedarse sin opciones en la Liga BetPlay, recibió un espaldarazo y seguirá frente al 'azucarero' en 2026, donde ahora tendrá la presión adicional de tener que competir contra el promedio en la tabla del descenso.

De acuerdo a lo informado por Richard Lee, representante del grupo IDC Network − los nuevos dueños del Deportivo Cali −, el respaldo al técnico se mantiene y ahora la prioridad será armar un plantel competitivo para la nueva temporada.

"Nosotros confiamos plenamente en el proceso Gamero por eso va a continuar, además el tiene un contrato vigente con el equipo", comentó Lee, en diálogo con el 'Super Combo del Deporte'.

Asimismo, el directivo confirmó que están a la espera de poder finiquitar todos los procesos administrativos correspondientes para que el club pase a ser una sociedad anónima y de esta manera, tomar el control total del equipo.

Deportivo Cali y el descenso en 2026

A falta de dos fechas para que se defina cómo quedará la tabla del descenso el próximo año, el Deportivo Cali está muy complicado. Quitando a los clubes ya descendidos esta temporada (Envigado y Unión Magdalena), el cuadro vallecaucano está en zona roja.

Deportivo Cali comprometido: así está iniciando en el descenso de la Liga BetPlay 2026 tras su nueva derrota
RELACIONADO

Deportivo Cali comprometido: así está iniciando en el descenso de la Liga BetPlay 2026 tras su nueva derrota

Solamente Boyacá Chicó y La Equidad tienen peores números en el promedio que el Cali, por lo que serán la competencia directa, junto a los dos clubes que terminen ganándose el ascenso desde el Torneo BetPlay.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Dimayor

Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay

Tour Colombia

El Tour Colombia 2026 tampoco se llevará a cabo por falta de recursos

Otras Noticias

Artistas

ATENCIÓN: fue capturado el presunto responsable del crimen de B-King y Regio Clown

Este hombre habría engañado a los artistas bajo el argumento de hacer negocios. Descubra qué ha revelado la Fiscalía del Estado de México.

Miguel Uribe

Fiscalía confirma la principal hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe: detalles importantes

Tras la última captura, hubo una hipótesis que comenzó a tomar forma. La fiscal general la confirmó.

Ofertas de empleo

Tesla llegó a Colombia y busca trabajadores: estas son las vacantes que ofrece

Cuidado personal

¿El matrimonio hace subir de peso? así lo confirma un estudio

Artistas

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental