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Lámina dorada de Luis Díaz en el álbum Panini costaría millones: este es su valor

Conozca cuál es el valor que están pagando por la figurita del colombiano.

Colombia rival
FOTO: Luis Díaz - IG

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
04:51 p. m.
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Cada cuatro años, el mundo del fútbol experimenta un fenómeno que trasciende las canchas y se instala en el corazón de los hogares: el lanzamiento del álbum oficial de la Copa del Mundo de Panini.

Completar el álbum no es solo una cuestión de azar; es un ejercicio de paciencia, negociación y, cada vez más, de inversión económica.

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Para la edición del Mundial 2026, la dinámica ha cambiado radicalmente con la consolidación de los "Extra Stickers", piezas que no tienen número, que no se pegan en las páginas convencionales y que han convertido el coleccionismo en un mercado de lujo.

El fenómeno de la lámina dorada de Luis Díaz

La figura de Luis Díaz ha emergido como el gran tesoro del mercado colombiano. La lámina especial del extremo guajiro —especialmente su versión dorada— ha alcanzado precios sin precedentes en la historia del coleccionismo local.

Actualmente, en plataformas de comercio electrónico y grupos especializados, esta pieza se está negociando por valores que superan los 700.000 pesos colombianos, llegando en casos de conservación perfecta al millón de pesos.

Panini distribuye estas láminas "extra" de forma aleatoria, y se estima que la versión dorada de un jugador de élite como "Lucho" aparece apenas una vez cada varios cientos de sobres.

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Lo que más llama la atención de los analistas es la brecha de precios en el mercado secundario. Mientras que láminas especiales de leyendas mundiales como Cristiano Ronaldo o jóvenes promesas europeas se cotizan entre los 100.000 y 150.000 pesos, la de Luis Díaz triplica o cuadruplica ese valor en territorio nacional.

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