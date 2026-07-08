¿Quién es Omar Bula, el designado ministro de Relaciones Exteriores? Esta es su experiencia

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa revelando los nombres que integrarán su gabinete ministerial.

Uno de los anuncios más recientes fue el de Omar Bula Escobar como próximo ministro de Relaciones Exteriores, una designación que pone al frente de la Cancillería a un diplomático con una amplia trayectoria internacional y experiencia en organismos multilaterales.

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Durante más de 20 años, Bula trabajó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desempeñando funciones en diferentes regiones del mundo marcadas por conflictos armados, emergencias humanitarias y procesos de cooperación internacional.

Ahora, asegura que su objetivo será reposicionar a Colombia en el escenario global.

¿Quién es Omar Bula Escobar?

Omar Bula Escobar es un diplomático colombiano que ha desarrollado gran parte de su carrera fuera del país. A lo largo de más de dos décadas trabajó en Naciones Unidas, liderando operaciones relacionadas con atención humanitaria, seguridad alimentaria, crisis sanitarias y conflictos internacionales.

Durante su trayectoria vivió y trabajó en países como Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía y Senegal, además de desempeñar funciones en Roma como parte de las estructuras directivas del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Además de su experiencia diplomática, también se ha desempeñado como profesor universitario, conferencista y escritor.

¿Cuál es su formación académica?

El nuevo canciller designado cuenta con estudios en administración, negociación y gestión estratégica realizados en instituciones internacionales.

Entre su formación se destacan un MBA en Administración de Empresas, una especialización en Gestión Empresarial Estratégica y programas ejecutivos en liderazgo, administración pública y negociación estratégica desarrollados en instituciones como la Escuela de Negocios de Harvard Business School y la Harvard Kennedy School.

También cursó estudios de Administración de Empresas en la European Business School y Ciencias Económicas en la Université Catholique de Louvain, en Bélgica.

¿Qué cargos ha ocupado durante su carrera?

A lo largo de su experiencia internacional ocupó diferentes responsabilidades dentro del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Fue director residente en Senegal, subdirector regional para América Latina y el Caribe en Panamá, director de programas en Irak, coordinador regional para Oriente Medio en Egipto, jefe de emergencias en Sudán y consultor senior en Etiopía, entre otros cargos relacionados con cooperación internacional y atención de crisis humanitarias.

Su experiencia incluye la coordinación de operaciones en escenarios afectados por guerras, desplazamientos, hambrunas y emergencias de salud pública.

¿Qué propone para la política exterior de Colombia?

Tras conocerse su designación, Omar Bula aseguró que impulsará una transformación de la Cancillería enfocada en la profesionalización del servicio diplomático.

Entre sus principales objetivos plantea fortalecer las relaciones internacionales desde un enfoque pragmático, impulsar la ciberdiplomacia, fomentar el comercio exterior y consolidar una política internacional basada en la defensa de los intereses nacionales.

Asimismo, afirmó que buscará que el servicio exterior esté integrado por funcionarios con experiencia, dominio de varios idiomas y una visión global de los desafíos internacionales.

¿Cuáles serán sus principales retos?

Uno de los desafíos que tendrá el nuevo ministro será fortalecer el posicionamiento de Colombia en el escenario internacional y reconstruir las relaciones diplomáticas con diferentes países y organismos multilaterales.

También ha manifestado su intención de revisar la estructura de la Cancillería para hacerla más eficiente, fortalecer el perfil técnico de sus funcionarios y optimizar el funcionamiento del servicio exterior colombiano.