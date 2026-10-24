CANAL RCN
Deportes

Escándalo en Junior: hinchas hicieron marcha fúnebre y exigieron la salida de ocho jugadores

Hinchas de Junior de Barranquilla protestaron con humo negro y una marcha fúnebre para exigir la salida de ocho jugadores. Estos son los señalados.

Foto: Junior Fc y redes

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
09:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla volvió a ganar en la Liga BetPlay, pero el triunfo no logró ocultar la inconformidad de parte de su hinchada.

¿Viera castigó a Teófilo Gutiérrez? La decisión que genera dudas en Junior
RELACIONADO

¿Viera castigó a Teófilo Gutiérrez? La decisión que genera dudas en Junior

Antes del partido frente a Águilas Doradas, disputado el viernes 23 de octubre en el estadio Romelio Martínez, un grupo de aficionados protagonizó una llamativa protesta contra varios integrantes del plantel.

Humo negro y marcha fúnebre: los ocho jugadores señalados por la hinchada de Junior

La manifestación ocurrió en una de las tribunas, donde los seguidores desplegaron una pancarta con fotografías de ocho futbolistas y sus rostros tachados. La escena estuvo acompañada de humo negro y una marcha fúnebre, con la que expresaron su frustración por los resultados del equipo.

Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura
RELACIONADO

Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura

Los jugadores señalados fueron Pablo Ortiz, Edwin Herrera, Jefersson Martínez, Francisco Fydriszewski, Jannenson Sarmiento, Jesús Rivas, Guillermo Paiva y Kevin Pérez.

Fydriszewski estaba suspendido; Herrera, lesionado, y Sarmiento no fueron convocados. Los otros cinco permanecieron en el banco de suplentes.

Junior prepara sus fichajes para 2027 y ya hay dos nombres sobre la mesa
RELACIONADO

Junior prepara sus fichajes para 2027 y ya hay dos nombres sobre la mesa

La protesta se extendió en redes sociales y dejó en evidencia el distanciamiento entre una parte de la afición y el grupo de jugadores. Junior llegó al encuentro en medio de una campaña muy por debajo de las expectativas, pese a sus recientes títulos.

Junior ganó ante Águilas Doradas, pero continúa la tensión con sus hinchas

En medio de ese ambiente, el conjunto dirigido por Sebastián Viera derrotó 1-0 a Águilas Doradas, gracias a un gol de Déiber Caicedo, al minuto 45.

La victoria significó un respiro deportivo, aunque no borró los cuestionamientos acumulados durante el semestre.

Las primeras salidas en Junior de Barranquilla tras la eliminación: varias bajas
RELACIONADO

Las primeras salidas en Junior de Barranquilla tras la eliminación: varias bajas

La tensión venía de días atrás. Un grupo de barristas vandalizó los vehículos de Paiva y Rivas cerca de la sede deportiva, situación que llevó a ambos a solicitar que no fueran incluidos en el compromiso contra Deportivo Cali.

Posteriormente, los futbolistas se reunieron con Antonio y Fuad Char, quienes les manifestaron respaldo y reforzaron las medidas de seguridad.

Ahora, Junior deberá intentar cerrar el campeonato con mejores resultados mientras busca recuperar la confianza de su hinchada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Real Madrid

Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el clásico mundial

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga cayó ante Chicó y dio un respiro a varios equipos en la tabla de posiciones

Flamengo

¿Puede Flamengo llegar a la final de la Libertadores? El reclamo que presentó ante Conmebol

Otras Noticias

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer respondió al anuncio de Eva Ferrer de que entregaría información a EE. UU.

La defensa de la exprimera dama pidió que las autoridades que examinen la información que Eva Ferrer dijo que llevaría a Estados Unidos cuenten con el contexto completo del caso.

Terremoto

Dos fuertes temblores sacudieron Vanuatu y activaron alerta de tsunami en el Pacífico: vea el reporte

Dos fuertes temblores de magnitud 6,9 y 6,3 sacudieron Vanuatu este 24 de octubre y activaron una alerta de tsunami en el Pacífico.

OMS

OMS alertó sobre los riesgos que el calor extremo genera sobre embarazadas, bebés y niños en el mundo

Emprendimiento

Los errores tributarios que pueden complicar las finanzas de un emprendimiento

Turismo

Aerolínea le apuesta al turismo de entretenimiento en Colombia: así podrán asistir a conciertos