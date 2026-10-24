Escándalo en Junior: hinchas hicieron marcha fúnebre y exigieron la salida de ocho jugadores

Junior de Barranquilla volvió a ganar en la Liga BetPlay, pero el triunfo no logró ocultar la inconformidad de parte de su hinchada.

Antes del partido frente a Águilas Doradas, disputado el viernes 23 de octubre en el estadio Romelio Martínez, un grupo de aficionados protagonizó una llamativa protesta contra varios integrantes del plantel.

Humo negro y marcha fúnebre: los ocho jugadores señalados por la hinchada de Junior

La manifestación ocurrió en una de las tribunas, donde los seguidores desplegaron una pancarta con fotografías de ocho futbolistas y sus rostros tachados. La escena estuvo acompañada de humo negro y una marcha fúnebre, con la que expresaron su frustración por los resultados del equipo.

Los jugadores señalados fueron Pablo Ortiz, Edwin Herrera, Jefersson Martínez, Francisco Fydriszewski, Jannenson Sarmiento, Jesús Rivas, Guillermo Paiva y Kevin Pérez.

Fydriszewski estaba suspendido; Herrera, lesionado, y Sarmiento no fueron convocados. Los otros cinco permanecieron en el banco de suplentes.

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La protesta se extendió en redes sociales y dejó en evidencia el distanciamiento entre una parte de la afición y el grupo de jugadores. Junior llegó al encuentro en medio de una campaña muy por debajo de las expectativas, pese a sus recientes títulos.

Junior ganó ante Águilas Doradas, pero continúa la tensión con sus hinchas

En medio de ese ambiente, el conjunto dirigido por Sebastián Viera derrotó 1-0 a Águilas Doradas, gracias a un gol de Déiber Caicedo, al minuto 45.

La victoria significó un respiro deportivo, aunque no borró los cuestionamientos acumulados durante el semestre.

La tensión venía de días atrás. Un grupo de barristas vandalizó los vehículos de Paiva y Rivas cerca de la sede deportiva, situación que llevó a ambos a solicitar que no fueran incluidos en el compromiso contra Deportivo Cali.

Posteriormente, los futbolistas se reunieron con Antonio y Fuad Char, quienes les manifestaron respaldo y reforzaron las medidas de seguridad.

Ahora, Junior deberá intentar cerrar el campeonato con mejores resultados mientras busca recuperar la confianza de su hinchada.