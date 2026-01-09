¿Qué pasará con Ariel Michaloutsos tras la salida de Bustos?

La salida de Fabián Bustos de Millonarios abrió varias preguntas sobre la estructura deportiva del club. Sin embargo, Ariel Michaloutsos continuará al frente de la dirección deportiva del equipo, según información entregada por el periodista Guillo Arango.

El argentino mantendrá su cargo pese al cambio en el banquillo y seguirá siendo una de las figuras encargadas de orientar el proyecto deportivo del conjunto embajador.

¿Ariel Michaloutsos seguirá en Millonarios?

De acuerdo con la información conocida por Guillo Arango, Michaloutsos no dejará su puesto como director deportivo de Millonarios tras la desvinculación de Bustos.

Su continuidad significa que el cambio de entrenador no implica, al menos por ahora, una modificación en la dirección deportiva de la institución. Desde esa posición, el argentino tiene entre sus responsabilidades seguir aportando a la planificación y construcción de la estructura deportiva del club.

Su perfil está marcado por una formación especializada en gestión y análisis aplicado al fútbol. Es docente en Dirección Deportiva y cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus.

Este recorrido académico acompaña una experiencia profesional desarrollada principalmente en el fútbol argentino.

¿Qué experiencia tiene el director deportivo de Millonarios?

Antes de llegar al conjunto embajador, Michaloutsos pasó por Newell’s Old Boys, donde ocupó diferentes funciones entre 2017 y 2022.

Comenzó como director del área de Captación y Visorías, posteriormente fue secretario técnico de Primera División y finalmente asumió como director deportivo del club.

Después dio el salto a River Plate. Allí hizo parte de la Secretaría Técnica entre 2022 y 2023 y posteriormente estuvo al frente del área de Investigación Deportiva entre 2023 y 2024.

Ese recorrido explica el perfil con el que Millonarios buscó fortalecer su estructura: una dirección deportiva apoyada en planificación, investigación y análisis de datos para la toma de decisiones.

Ahora, con la salida de Bustos, una de las tareas importantes para la estructura deportiva será participar en la definición del próximo entrenador. Sin embargo, la información conocida apunta a que Michaloutsos continuará en su cargo y será parte del proceso que viene para Millonarios.

El club deberá resolver próximamente quién ocupará el banquillo, mientras la dirección deportiva mantiene su rumbo y trabaja en la siguiente etapa del proyecto embajador.