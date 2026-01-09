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Aumenta en 57,8% el movimiento de hidrocarburos en Tumaco para garantizar suministro en el Pacífico

El puerto de Tumaco movilizó más de 762.000 barriles netos de combustible en lo que va de 2026.

Aumenta en 57,8% el movimiento de hidrocarburos en Tumaco para garantizar suministro en el Pacífico
Foto: Puerto de Tumaco

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
12:20 p. m.
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El puerto de Tumaco registra un crecimiento significativo en el movimiento de combustibles y, en los primeros ocho meses de 2026, ya superó ampliamente el volumen recibido durante todo el año anterior.

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La terminal acumula más de 762.000 barriles netos de combustible, frente a los aproximadamente 483.000 barriles movilizados en 2025.

El resultado representa un incremento del 57,8% dentro del abastecimiento energético de la región Pacífica.

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Más combustible movilizado en el Pacífico en 2026

Guillermo Londoño, gerente de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, señaló que existe optimismo frente al cumplimiento de este plan, al considerar que permite contribuir a la seguridad energética de Nariño mediante la articulación con entidades como la Dirección General Marítima, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En medio de este aumento de operaciones, el puerto recibió al Mockingbird, una embarcación de bandera de Singapur que llegó procedente de Buenaventura para realizar una operación de cabotaje.

Fue la primera vez que esta motonave descargó combustibles en el puerto de Tumaco. La embarcación transportó 60.000 barriles de hidrocarburos, distribuidos entre 25.000 barriles de gasolina y 35.000 de diésel.

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Nuevas operaciones llegarán en septiembre

El movimiento de combustibles en Tumaco continuará durante las próximas semanas con la llegada prevista del buque Willard J., programada para la segunda semana de septiembre de 2026.

La embarcación, de bandera de las Islas Marshall, realizará una operación combinada de importación y cabotaje desde Cartagena, con escala en Buenaventura, antes de llegar a Tumaco.

El buque transportará 70.000 barriles de combustible, de los cuales 25.000 serán de gasolina y 45.000 de diésel.

Con esta operación, el Willard J. completará 26 operaciones realizadas en Tumaco desde 2025 hasta la fecha.

El incremento acumulado durante 2026 y la llegada de nuevas embarcaciones reflejan el creciente movimiento de hidrocarburos a través de la terminal.

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