El Super Astro Sol realizó este viernes 27 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Si participó, tenga a la mano su tiquete para comparar el número y el signo zodiacal que eligió.

El juego también entrega premios por acertar las últimas dos o tres cifras, siempre que coincida el signo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 27 de noviembre de 2026

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal ganador: X

Antes de revisar las cifras, confirme que en su comprobante aparezcan la fecha del sorteo y la modalidad Super Astro Sol. El mismo juego tiene una edición llamada Super Astro Luna, que entrega un resultado distinto.

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Para verificar el premio mayor, lea la combinación completa de izquierda a derecha. Si el número ganador comienza con cero, ese dígito forma parte del resultado. Para los premios por terminación, compare solo las dos o tres cifras del final en el orden en que salieron. En todos los casos, el signo zodiacal debe coincidir con el del sorteo.

¿Cómo se juega Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, elija un número del 0000 al 9999, seleccione uno de los doce signos del zodiaco e indique que quiere jugar en el sorteo Sol.

También puede apostar el mismo número con los doce signos. El valor mínimo es de $500 por tiquete y el máximo es de $10.000 por apuesta.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor base apostado a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal. Si coinciden las tres últimas cifras y el signo, el pago es de 1.000 veces el valor base. Con las dos últimas cifras y el signo, el premio equivale a 100 veces ese valor.