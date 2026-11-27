Resultado Super Astro Sol hoy, 27 de noviembre: número y signo ganador del sorteo
Resultado del Super Astro Sol hoy, 27 de noviembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.
Noticias RCN
01:03 p. m.
El Super Astro Sol realizó este viernes 27 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Si participó, tenga a la mano su tiquete para comparar el número y el signo zodiacal que eligió.
El juego también entrega premios por acertar las últimas dos o tres cifras, siempre que coincida el signo.
Resultado del Super Astro Sol hoy, 27 de noviembre de 2026
- Número ganador: XXXX
- Signo zodiacal ganador: X
Antes de revisar las cifras, confirme que en su comprobante aparezcan la fecha del sorteo y la modalidad Super Astro Sol. El mismo juego tiene una edición llamada Super Astro Luna, que entrega un resultado distinto.
Para verificar el premio mayor, lea la combinación completa de izquierda a derecha. Si el número ganador comienza con cero, ese dígito forma parte del resultado. Para los premios por terminación, compare solo las dos o tres cifras del final en el orden en que salieron. En todos los casos, el signo zodiacal debe coincidir con el del sorteo.
¿Cómo se juega Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?
Para participar, elija un número del 0000 al 9999, seleccione uno de los doce signos del zodiaco e indique que quiere jugar en el sorteo Sol.
También puede apostar el mismo número con los doce signos. El valor mínimo es de $500 por tiquete y el máximo es de $10.000 por apuesta.
El premio mayor paga 42.000 veces el valor base apostado a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal. Si coinciden las tres últimas cifras y el signo, el pago es de 1.000 veces el valor base. Con las dos últimas cifras y el signo, el premio equivale a 100 veces ese valor.