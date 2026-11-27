La captura del exgobernador del Magdalena y precandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar en la isla de Lanzarote, España, abrió el proceso de extradición hacia Colombia, donde deberá responder ante la justicia por una investigación relacionada con presuntos delitos sexuales contra una menor de edad.

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Según explicó el abogado penalista Julián Quintana, representante de la víctima, las autoridades españolas adelantan los procedimientos iniciales tras la detención solicitada mediante una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con Quintana, la captura se produjo luego de una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, que habría recopilado testimonios y elementos probatorios relacionados con una denuncia presentada por la madre de una menor de ocho años.

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El abogado aseguró que, tras recibir la información, su equipo puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales. Según dijo, la Fiscalía realizó un trabajo de recolección de pruebas que incluyó testimonios y valoraciones técnicas. A su juicio, existen evidencias "contundentes e irrefutables" que sustentan el proceso que se adelantará contra el exmandatario departamental.

Las denuncias y la investigación judicial

Durante la entrevista, Quintana afirmó que la denuncia surgió a partir del relato entregado por la madre de la menor, quien habría señalado a Caicedo por presuntos hechos ocurridos en Santa Marta.

Según el abogado, la investigación permitió recopilar declaraciones y otros elementos que, en criterio de la Fiscalía, justificaron la solicitud de captura internacional. No obstante, evitó entregar mayores detalles sobre el material probatorio al señalar que estos aspectos serán expuestos oficialmente durante la audiencia de imputación.

Quintana también sostuvo que la menor y su familia han atravesado una situación compleja tras denunciar los hechos. Indicó que la niña recibe actualmente atención psicológica y psiquiátrica, mientras que la madre habría tenido que abandonar su lugar de residencia debido a presuntas amenazas y presiones para retractarse de la denuncia.

Asimismo, señaló que otras personas se han acercado a su despacho para entregar información sobre presuntas conductas similares, aunque aseguró que muchas de ellas no han formalizado denuncias por temor a represalias.

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Así será el proceso de extradición desde España

Respecto al procedimiento judicial que seguirá tras la captura, Quintana explicó que Colombia deberá formalizar ante España la solicitud de extradición del exgobernador.

"Se hace efectiva la captura" y posteriormente las autoridades colombianas deberán presentar la documentación requerida para sustentar el pedido de extradición, explicó el abogado.

Una vez recibida la solicitud, las autoridades españolas deberán verificar que se cumplan los requisitos legales exigidos para autorizar el traslado del procesado a Colombia. Si el trámite es avalado, Caicedo será entregado a las autoridades colombianas.

Según Quintana, cuando el exgobernador llegue al país será puesto a disposición de un juez de control de garantías para legalizar la captura y avanzar en las diligencias correspondientes. El abogado afirmó que la Fiscalía ya estaría preparada para realizar la imputación de cargos y solicitar las medidas judiciales que considere pertinentes dentro del proceso.

Mientras avanza el trámite internacional, las autoridades españolas continúan con los procedimientos de identificación y custodia del exgobernador, cuya situación jurídica quedará ahora en manos de los organismos judiciales de ambos países.