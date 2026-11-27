Independiente Santa Fe y Atlético Nacional protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II; el sábado 28 de noviembre desde las 7:30 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá, rojos y verdes buscarán el liderato del grupo.

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Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de conseguir una contundente victoria ante Once Caldas en El Campín por 3-0, mientras los 'verdolagas' vencieron a Independiente Medellín 3-1 en el clásico paisa, por lo que ambos clubes llegan con la motivación de haber ganado y se espera un gran partido en el máximo escenario deportivo de los bogotanos.

Sensible baja en Atlético Nacional para el partido vs. Santa Fe

A pesar de la victoria en el clásico, Atlético Nacional confirmó una mala noticia de cara al duelo contra Santa Fe en El Campín; uno de sus referentes y capitanes, William Tesillo, no podrá ser parte del juego debido a que llegó a su quinta tarjeta amarilla, por lo que el entrenador Lucas González deberá pensar en un recambio para el decisivo partido.

Por su parte, Independiente Santa Fe tampoco podrá contar con una pieza clave para su partido en condición de local; el entrenador Pablo Repetto también acumuló su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar presente en el banco de suplentes para dirigir al plantel.

También por el grupo A, Independiente Medellín recibirá a Once Caldas en el Atanasio Girardot el domingo 29 de noviembre y tendrán la ventaja de conocer el resultado del sábado para planificar la estrategia de juego.

Santa Fe intentará romper una negativa racha ante Nacional

El próximo sábado 28, Independiente Santa Fe intentará romper un desfavorable récord que tiene enfrentando a Atlético Nacional en condición de visitante; casi 10 años han pasado desde la última victoria 'cardenal' contra los 'verdolagas' en El Campín (julio de 2017).

A pesar de que en el más reciente cuadrangular que compartieron rojos y verdes, donde Santa Fe fue finalista y posterior campeón, el 'León' ganó en el Atanasio, la victoria en condición de visitante sigue siendo una deuda pendiente que intentarán saldar con la hinchada.