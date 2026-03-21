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Ramón Jesurún no se guarda nada y habla la polémica sobre Sebastián Villa: "no veo por qué no puede ser convocado"

El máximo dirigente de la FCF se pronunció sobre la no convocatoria del jugador para los amistosos de marzo.

Sebastián Villa Independiente Rivadavia
FOTO: Sebastián Villa - IG

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
09:14 a. m.
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En medio de la preparación de la Selección Colombia para sus compromisos amistosos frente a Croacia y Francia, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, ha encendido la chispa de la controversia.

En una reciente intervención ante los medios tras ser ratificado en su cargo, el dirigente se refirió a la posibilidad de que el extremo Sebastián Villa regrese al combinado nacional, afirmando que no encuentra impedimentos legales para su llamado.

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Las palabras de Jesurún llegan en un momento en que el nombre de Villa, actualmente figura en Independiente Rivadavia de Argentina, sonaba con fuerza para retornar a la "Tricolor" después de casi seis años de ausencia. Sin embargo, este no fue llamado, según fuentes, por la presión mediática que han tenido sus polémicas.

"No tengo detalles en particular, pero sí sé que como persona los problemas legales que tuvo ya los solucionó completamente", declaró Jesurún en diálogo con Win Sports.

El presidente de la FCF fue más allá al abordar el estigma que rodea al jugador tras sus procesos judiciales en Argentina:

"Tengo informaciones de que nunca tuvo condena, que el tema se arregló, y si eso es así, pues yo no veo por qué no puede ser convocado. Es un jugador que hoy está como cualquier persona que comete un error y lo supera. Pensaría yo que está totalmente apto para unirse a la sociedad como cualquier otro".

¿Decisión de Néstor Lorenzo?

Jesurún aclaró que, si bien la Federación no impone vetos, la última palabra la tiene el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo. No obstante, admitió que el jugador pudo haber estado en la lista de "bloqueados" para la actual fecha FIFA, un proceso administrativo común donde se reservan hasta 50 jugadores antes de la convocatoria definitiva.

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"Si el cuerpo técnico lo considera para ser llamado, no veo por qué no pueda estar", reiteró Jesurún, dejando la responsabilidad en el estratega argentino, quien hasta ahora ha mantenido una base sólida sin incluir a Villa en su proceso hacia el Mundial 2026.

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