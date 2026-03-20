Ramón Jesurún fue contundente con la ausencia de Jhon Durán en la selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió en las últimas horas al presente de la Selección Colombia, en medio de la preparación para los próximos compromisos amistosos y el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. En diálogo con Win Sports, el dirigente abordó distintos temas clave, entre ellos la planificación deportiva y algunas polémicas recientes en torno a convocatorias.

Jesurún destacó que el enfoque actual del combinado nacional está en consolidar un grupo competitivo que llegue en óptimas condiciones a los desafíos internacionales que se aproximan. En ese sentido, remarcó la importancia de los amistosos como una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe variantes, observe el rendimiento de los jugadores y fortalezca la idea de juego que se pretende implementar de cara al torneo orbital.

Jesurún desmiente polémicas sobre Durán

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue la ausencia del delantero Jhon Jáder Durán en las más recientes convocatorias. En diferentes versiones que circularon en medios y redes sociales, se insinuó la existencia de conflictos internos con el cuerpo técnico e incluso con algunos compañeros. Sin embargo, Jesurún fue enfático al desmentir estas afirmaciones.

El dirigente aseguró que dichas versiones carecen de fundamento y calificó como injustas las especulaciones. Según explicó, durante el periodo en cuestión él mismo estuvo cerca del equipo y no evidenció ningún tipo de incidente dentro del camerino ni en la concentración. De esta manera, buscó cerrar cualquier debate relacionado con supuestos problemas disciplinarios del joven atacante.

Una decisión estrictamente deportiva

Jesurún también aclaró que la ausencia de Durán responde exclusivamente a factores deportivos y físicos. Detalló que el jugador presentó molestias en la espalda que le impidieron estar disponible para compromisos importantes, lo que incluso retrasó su regreso a la competencia con su club. Este contexto, sumado a las decisiones técnicas del entrenador, explica su no convocatoria.

Además, el presidente de la FCF subrayó que el futuro del delantero en la selección dependerá únicamente de su rendimiento y de la evaluación del cuerpo técnico. Enfatizó que Durán no tiene ninguna deuda disciplinaria y que, por el contrario, se trata de un futbolista joven con amplio margen de crecimiento. Por ello, no descartó que pueda ser tenido en cuenta para futuras convocatorias, incluyendo el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Con estas declaraciones, la dirigencia busca dar un mensaje de tranquilidad y claridad en torno al manejo interno del equipo, dejando en evidencia que las decisiones pasan por criterios deportivos y no por situaciones extradeportivas.