¿Cuánto vale la nueva camiseta visitante de la selección Colombia?

La Selección Colombia presentó oficialmente este viernes 20 de marzo su nueva indumentaria de visitante, una prenda que será utilizada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que ya genera conversación entre aficionados y especialistas. El lanzamiento se realizó en conjunto con su patrocinador, Adidas, y rápidamente despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El nuevo uniforme se aparta de los tonos tradicionales y apuesta por un diseño moderno. La camiseta presenta una base en color azul, acompañada de detalles en amarillo fluorescente que buscan resaltar visualmente. Según explicó la marca, este concepto está inspirado en las costas del país, haciendo un guiño a la riqueza natural y a los océanos que rodean el territorio colombiano.

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Un diseño inspirado en la identidad natural del país

Más allá del impacto visual, la nueva camiseta visitante pretende transmitir un mensaje ligado a la biodiversidad de Colombia. Los detalles en contraste evocan elementos marinos y costeros, en una propuesta que busca conectar con la identidad geográfica del país desde una perspectiva contemporánea.

El diseño ha dividido opiniones entre los hinchas. Mientras algunos destacan la innovación y el riesgo asumido por la marca, otros consideran que rompe demasiado con la tradición histórica de la selección. Sin embargo, este tipo de lanzamientos suelen generar debate inicial antes de consolidarse como parte de la identidad reciente del equipo.

Lo cierto es que la indumentaria ya comienza a posicionarse como una de las más comentadas en la previa del Mundial, en un contexto donde las selecciones buscan no solo competir, sino también proyectar una imagen distintiva a nivel global.

Precio y puntos de venta oficiales

Tras su presentación, una de las principales inquietudes de los aficionados ha sido el costo de la nueva camiseta y los canales disponibles para adquirirla. Según informó la marca, las diferentes versiones ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Adidas en Colombia y en tiendas autorizadas a nivel nacional.

Los precios varían dependiendo de la versión y las características de cada prenda. La camiseta visitante versión jugador tiene un valor de $599.950, mientras que la versión jugador manga larga asciende a $649.950. Por su parte, la versión fan tiene un precio de $379.950 y la versión fan manga larga se consigue por $429.950.

Con esta nueva indumentaria, la Selección Colombia inicia una etapa de renovación en su imagen, apuntando a llegar al Mundial de 2026 no solo con un equipo competitivo, sino también con una identidad visual que represente la esencia del país ante el mundo.