Arturo Reyes respaldó su candidatura como entrenado de Colombia: “si alguien conoce todo soy yo”

Luego de darse a conocer la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, son varios los nombres de entrenadores que rondan por las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol. Uno de ellos es Arturo Reyes, entrenador que ya estuvo como director técnico interino y que durante su mandato en el banquillo cafetero tuvo grandes resultados.

Precisamente, el exentrenador del Junior de Barranquilla habló con Directv Sports, sobre esta posibilidad de dirigir el combinado patrio, aunque reconoció que está detrás de otro proyecto en el fútbol del exterior, pero dejó claro que la prioridad siempre será la Selección Colombia.

"Dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha FIFA estemos encaminados en algún proyecto deportivo", dijo Arturo Reyes.

De igual forma, aseguró que podría ser el más adecuado para tomar las riendas de la Selección Colombia, ya que, su trayectoria ha hecho que haya manejado jugadores de talla mundial y que puede que respondan en la ‘tricolor’.

"Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todas las edades, desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. A mí me parece dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades, pero en selección sinceramente es muy fácil", aseguró el exentrenador del Junior.

Nueva sangre en la selección Colombia

Arturo Reyes es un hombre que ha estado en todo el proceso de las inferiores de la Selección Colombia, por tal motivo, dio a conocer algunos nombres que podrían ser acercados al equipo de mayores, pensando lo que va a hacer el próximo mundial.

“Hay una buena camada y se puede hacer una mezcla para regresar al Mundial. No tengo duda que la selección va a ir al próximo porque tenemos buen material, (Eduard) Atuesta, (Jorge) Carrascal, (Willer) Ditta, (Álvaro) Angulo, (Daniel) Ruiz, entre otro”, finalizó el extrenador de la Selección Colombia Sub-20.