Murió Xabier Azkargorta: el histórico DT que enfrentó a Colombia y llevó a Bolivia a un Mundial

El fútbol de Sudamérica está de luto por Xabier Azkargorta, el técnico español que llevó a Bolivia a su histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994 y que enfrentó en varias ocasiones a la Selección Colombia, falleció a los 72 años en Santa Cruz.

La noticia fue confirmada por la Conmebol en la mañana de este viernes a través de un sentido mensaje: “La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos”.

Azkargorta, conocido como “El Bigotón”, fue una figura peculiar en los banquillos. Médico de profesión y entrenador por vocación, su carrera como jugador fue breve debido a lesiones tempranas, pero en los banquillos construyó un legado que dejó huella en España, Sudamérica y Asia.

El hombre que hizo historia con Bolivia y enfrentó a Colombia en duelos memorables

Su paso por Bolivia marcó un antes y un después en el fútbol de ese país. Llegó en 1993 y en poco tiempo logró lo que parecía imposible: clasificar a la selección altiplánica a su primer Mundial por eliminatorias.

La clasificación a USA 94 convirtió su nombre en un símbolo nacional y lo proyectó como figura respetada en toda la región.

En ese proceso, y en otros ciclos posteriores, Azkargorta enfrentó en múltiples ocasiones a la Selección Colombia. Entre los cruces más recordados está el partido del 7 de abril de 1994, cuando Bolivia sorprendió y venció 0-1 en Villavicencio.

También dirigió duelos en la Copa América 1993 y en amistosos previos al Mundial.

Reacciones, legado y despedida del “Bigotón”

Tras la noticia, diferentes personalidades lamentaron su muerte. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, escribió:

“Profe, gracias por todo. Eres un gran boliviano; lo has dado todo por la patria”. Su antiguo club, Bolívar, también expresó su pesar: “Nos adherimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos”, recordando los títulos obtenidos entre 2014 y 2015 bajo su mando.

Azkargorta también dirigió a Chile, Japón, México y varios clubes bolivianos, consolidándose como un técnico querido y respetado. Según medios locales, falleció debido a una enfermedad cardíaca y será despedido públicamente en Santa Cruz, donde hinchas, autoridades y figuras del fútbol rendirán homenaje a su trayectoria.