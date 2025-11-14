Néstor Lorenzo rompe el silencio: la razón por la que Jhon Durán no es llamado a la Selección Colombia

La Selección Colombia afronta este sábado 15 de noviembre un nuevo reto internacional ante Nueva Zelanda, en medio de la última fecha FIFA del año.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra concentrado en Fort Lauderdale, Estados Unidos, desde el pasado 8 de noviembre, preparando los amistosos de cierre de temporada antes de viajar el día 17 a New York.

En medio de la expectativa por ver nuevamente a la Tricolor, una de las preguntas más repetidas en la rueda de prensa previa al partido tuvo que ver con la ausencia del delantero Jhon Jáder Durán, quien no fue llamado para esta doble jornada.

¿Por qué Jhon Durán no fue convocado? Lorenzo lo explicó con claridad

Este viernes, a 24 horas del duelo ante Nueva Zelanda, Néstor Lorenzo habló con los medios y abordó directamente la situación del atacante del Fenerbahce.

Su respuesta fue concreta: “Como todos los bloqueados, está siendo seguido partido a partido. Ha jugado muy poquito, sí, hizo gol, pero jugó 15 minutos, 20, un tiempo… No ha tenido la continuidad que se necesita para competir en Selección y trajimos a los muchachos que han jugado más. Está en el espectro, pero no está en su mejor momento. Es un jugador que tiene futuro”, aseguró el estratega argentino.

La frase deja claro que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Durán, pero también evidencia una línea de selección muy marcada: los jugadores con más minutos y ritmo competitivo tienen prioridad en esta etapa de preparación.

La Tricolor se alista para su penúltimo duelo del año

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el grupo completo de convocados permanecerá en concentración en Florida hasta el 17 de noviembre, fecha en la que viajarán directamente a New York para el segundo amistoso ante Australia.

Mientras tanto, el plantel trabaja en la puesta a punto física y táctica para enfrentar a Nueva Zelanda.

Los aficionados podrán ver el partido este sábado 15 de noviembre por el Canal RCN, la señal principal, el canal de YouTube y la App, donde la Tricolor buscará cerrar con buen rendimiento y dejar buenas sensaciones de cara al 2026.