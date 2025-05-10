Atención, Colombia: se recibió una noticia trascendental antes del partido crucial vs. Nigeria en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia jugará su tercer partido en el Mundial Sub-20 este domingo 5 de octubre de 2025, a las 6:00 de la tarde.

Su rival será Nigeria, que ganó en la segunda fecha y necesita de un buen resultado vs. la 'tricolor' para clasificar.

Sin embargo, los nuestros, dirigidos por César Torres, recibieron una importante noticia antes de este partido trascendental en el que se definirá quién queda en la cima del grupo.

¡La Selección Colombia ya clasificó a la siguiente ronda del Mundial Sub-20, antes del partido vs. Nigeria!

Desde antes que comience a rodar el balón en el estadio Fiscal de Talca, la Selección Colombia ya tiene su cupo asegurado en la siguiente ronda del Mundial Sub-20.

La razón es que, en caso de que no obtenga un resultado favorable vs. Nigeria y no quede entre las dos primeras posiciones del grupo F, clasificará como uno de los mejores terceros.

Esto debido a que ya sumó cuatro puntos, mientras que otras selecciones como Australia y Egipto, que también están soñando con clasificar como mejores terceras, tienen tres puntos y ya jugaron todos sus partidos.

No obstante, la Selección Colombia tiene el objetivo de volver a la victoria para conseguir el liderato del grupo F.

Así está la tabla de posiciones del grupo F, al que pertenece la Selección Colombia, en el Mundial Sub-20

El grupo F, conformado por la Selección Colombia, Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, ha sido uno de los más parejos del Mundial Sub-20. El panorama está así luego de dos fechas jugadas:

Colombia: 4 puntos (+1). Noruega: 4 puntos (+1). Nigeria: 3 puntos (0). Arabia Saudita: 0 puntos (-2).

Además, el 4 de octubre de 2025 sucedió un bombazo mundial debido a que Brasil, por primera vez en su historia, quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial Sub-20.