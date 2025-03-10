CANAL RCN
Se define la clasificación: ¿cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial sub-20?

La selección Colombia deberá pelear por la clasificación a los octavos del Mundial sub-20 en la próxima jornada.

Foto: FCF

octubre 03 de 2025
12:26 p. m.
La selección Colombia sub-20 mantiene viva su ilusión en la Copa del Mundo de Chile 2025, pero la definición de su grupo promete ser de infarto. El equipo dirigido por César Torres lidera el Grupo F con cuatro puntos, aunque comparte la cima con Noruega, que tiene el mismo puntaje. Detrás aparece Nigeria, que tomó un segundo aire tras derrotar a Arabia Saudita y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a octavos de final.

El panorama obliga a Colombia a dar un paso adelante en la última jornada. La igualdad de fuerzas ha hecho que cada partido sea determinante, y aunque el combinado tricolor ha mostrado orden y carácter, no puede confiarse si quiere asegurar su lugar en la fase de eliminación directa.

Nigeria, un rival exigente para el cierre de la fase de grupos

El próximo domingo a las 6:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión del Canal RCN, Colombia enfrentará a Nigeria, un rival históricamente fuerte en categorías juveniles y que llega con confianza tras sumar sus primeros tres puntos en el certamen. Para los dirigidos por Torres, será clave imponer su estilo desde el arranque, buscando controlar la posesión y aprovechar la velocidad de sus extremos, además de la seguridad que han mostrado en la zaga.

Nigeria, por su parte, suele ser un equipo de gran potencia física y con transiciones rápidas, lo que obligará a Colombia a estar concentrada durante los 90 minutos. Una victoria le daría al combinado nacional la clasificación directa a los octavos de final, sin depender de otros resultados, mientras que un empate podría dejar todo en manos de la diferencia de goles.

El escenario está servido para un partido de alta tensión en el que la selección Colombia sub-20 tendrá la oportunidad de demostrar carácter y consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

