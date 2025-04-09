CANAL RCN
Deportes Video

¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR

Al minuto 18, llegó la primera polémica en el Metropolitano de Barranquilla: ¿Era penalti sobre Luis Díaz?

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
06:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

COLOMBIA - BOLIVIA BANNER

La Selección Colombia saltó al campo del estadio Metropolitano de Barranquilla con la ilusión de sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Bolivia.

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video
RELACIONADO

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

Aunque dominó desde el inicio, el equipo nacional se topó con un muro: el arquero Lampe, que al minuto 10 ya se había convertido en figura tras atajar un cabezazo de Jhon Córdoba que parecía abrir el marcador.

Sin embargo, la gran polémica del partido llegó apenas unos minutos después y desató la furia de la hinchada en el Metro.

El golpe contra Luis Díaz que no revisaron

Corría el minuto 18 cuando Luis Díaz encaró dentro del área y fue claramente derribado por un defensor boliviano. El atacante guajiro cayó al césped tras el golpe y todo el estadio pidió penalti.

¡Piel de gallina! Así sonó el himno de Colombia en el día que se sueña con la clasificación vs. Bolivia
RELACIONADO

¡Piel de gallina! Así sonó el himno de Colombia en el día que se sueña con la clasificación vs. Bolivia

El árbitro argentino Darío Herrera dejó seguir la jugada y lo más sorprendente fue que el VAR no intervino.

La falta no sancionada generó molestia tanto en los jugadores colombianos como en la tribuna, que no entendía cómo una acción tan evidente no fue revisada en una instancia tan decisiva de las eliminatorias.

Colombia mantuvo el control pese a la polémica

A pesar de la situación, la tricolor siguió dominando el encuentro y mostrando superioridad frente a Bolivia. Díaz continuó siendo el más desequilibrante, aunque cada aproximación colombiana encontraba a Lampe bien ubicado bajo los tres palos.

Así formó Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Jhon Córdoba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James tuvo el primero para Colombia y el arquero boliviano se vistió de héroe

Selección Colombia

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

Selección Colombia

¡Casi llega el primero de Colombia, pero el arquero de Bolivia la salvó en la línea! VIDEO

Otras Noticias

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Se trata de la primera normativa técnica emitida por la entidad dirigida específicamente a estos actores, con el objetivo de mejorar la oportunidad y transparencia en los procesos de dispensación.

Ecopetrol

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

El documento radicado ante la Procuraduría señala que tres funcionarios se habrían apoderado de 3,5% de los contratos de la empresa de petróleos colombiana.

Estados Unidos

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores