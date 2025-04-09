¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR

La Selección Colombia saltó al campo del estadio Metropolitano de Barranquilla con la ilusión de sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Bolivia.

Aunque dominó desde el inicio, el equipo nacional se topó con un muro: el arquero Lampe, que al minuto 10 ya se había convertido en figura tras atajar un cabezazo de Jhon Córdoba que parecía abrir el marcador.

Sin embargo, la gran polémica del partido llegó apenas unos minutos después y desató la furia de la hinchada en el Metro.

El golpe contra Luis Díaz que no revisaron

Corría el minuto 18 cuando Luis Díaz encaró dentro del área y fue claramente derribado por un defensor boliviano. El atacante guajiro cayó al césped tras el golpe y todo el estadio pidió penalti.

El árbitro argentino Darío Herrera dejó seguir la jugada y lo más sorprendente fue que el VAR no intervino.

La falta no sancionada generó molestia tanto en los jugadores colombianos como en la tribuna, que no entendía cómo una acción tan evidente no fue revisada en una instancia tan decisiva de las eliminatorias.

Colombia mantuvo el control pese a la polémica

A pesar de la situación, la tricolor siguió dominando el encuentro y mostrando superioridad frente a Bolivia. Díaz continuó siendo el más desequilibrante, aunque cada aproximación colombiana encontraba a Lampe bien ubicado bajo los tres palos.

Así formó Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Jhon Córdoba.