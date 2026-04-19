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¡Qué GOLAZO! Colombia está quedando campeona del Sudamericano Sub-17 vs. Argentina con esta anotación: VIDEO

La 'tricolor' abrió el marcador en el cierre del primer tiempo.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
06:42 p. m.
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La Selección Colombia Sub-17 está enfrentando a Argentina en la final del Sudamericano.

Tras haber vencido 3-0 a la Selección de Brasil en la semifinal, la 'tricolor' salió al terreno de juego con la intención de volver a demostrar personalidad y, en el cierre del primer tiempo, acudió a la media distancia para abrir el marcador.

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Miguel Agamez quedó frente al arco rival en la última jugada del primer tiempo y, a pesar de estar lejos del área, realizó un remate impresionante que dejó sin posibilidades al arquero de la 'albiceleste'.

Así fue el golazo con el que la Selección Colombia le está ganando la final del Sudamericano Sub-17 a Argentina

Cuando el cronómetro marcó los 59 minutos del primer tiempo, teniendo en cuenta que se fue la luz y la reposición fue de 15, Samuel Martínez, el '10' de la 'tricolor', se adueñó del balón en la mitad de la cancha y se encargó de la conducción.

En consecuencia, tras liberarse de su marca, se juntó con Miguel Agamez para que el volante controlara de inmediato y sacara un derechazo magistral.

Fue así como, a pesar de que el arquero argentino voló, no pudo impedir que el balón se colgara en el ángulo de su mano derecha.

Estos han sido los marcadores de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17

En el Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Paraguay, la Selección Colombia debutó empatando 0-0 vs. Ecuador.

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Sin embargo, de ahí en adelante, ganó tres partidos y solo perdió uno.

Su camino desde la segunda fecha fue así:

  • vs. Chile: ganó 1-0.
  • vs. Uruguay: perdió 0-2.
  • vs. Paraguay: ganó 2-0.
  • vs. Brasil: ganó 3-0.
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