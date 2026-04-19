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¡Se acerca el título! La Selección Colombia está goleando 3-0 a Argentina en la final del Sudamericano Sub-17

La 'tricolor' gol aumentó el marcador en los primeros 15 minutos del segundo tiempo.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
07:05 p. m.
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La Selección Colombia, parcialmente, se está coronando como la campeona del Sudamericano Sub-17.

La 'tricolor' se encuentra enfrentando a la Selección de Argentina en el partido definitivo y, tras 68 minutos disputados, la está venciendo 3-0.

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El primer gol lo anotó Miguel Agamez, de media distancia, en el último minuto del primer tiempo.

Además, ya en la segunda parte, la Selección Colombia no bajó la intensidad, sino que se dispuso a liquidar el partido.

Por lo tanto, Caicedo celebró el 2-0 al minuto 54 y Agamez volvió a celebrar el 3-0 al 57.

Así fue el segundo gol de la Selección Colombia en la final del Sudamericano Sub-17 vs. Argentina

Sobre el minuto 54, la Selección Colombia cobró un tiro libre desde la mitad de la cancha y le sacó el máximo provecho.

Y es que, tras lanzar el balón al área 'albiceleste', Caicedo le ganó en el salto a los defensas y dejó sin reacción al arquero.

Así fue el tercer golazo de la Selección Colombia en la final del Sudamericano Sub-17

Con el marcador 2-0 a favor, la Selección Colombia se siguió tomando confianza y no permitió que Argentina le quitara el balón.

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Fue así como, en medio de ese trámite, Escorcia, al minuto 57, encaró a los jugadores argentinos en el costado izquierdo, envió un centro al área y Miguel Agamez apareció sin marca para cabecear e inflar nuevamente la red.

 

 

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