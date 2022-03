¡Adiós, vaqueros! Jugadores que se despiden de la Selección Colombia sin su último mundial

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, esperanza que se cerró con el partido entre Venezuela vs. Colombia, donde los dirigidos por Reinaldo Rueda, hicieron lo imposible para lograr la hazaña de llegar al Mundial de Catar 2022, pero los planetas no se alinearon y la suerte no los acompañó y dejaron su sueño de estar en la cita mundialista.

Lo más triste para los colombianos y sobre todo para los seguidores de la Selección Colombia, es, la despedida de dos piezas claves del equipo cafetero, quienes perdieron la oportunidad de estar en su último mundial, antes de que termine su carrera deportiva. Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, se despiden de la oportunidad de disputar su último mundial de fútbol.

Estos dos jugadores comienzan a culminar su carrera por sus diferentes edades, Falcao con 33 años, no tendrá posibilidad de llegar al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, ya que tendría 38 años y muy pocas probabilidades de disputar el certamen mundialista, teniendo en cuenta las múltiples lesiones que tuvo durante su carrera.

Juan Guillermo Cuadrado, tendría más probabilidades de llegar al Mundial del 2026, porque, no ha sufrido tantas lesiones durante su carrera deportiva, además de su nivel mostrando en los últimos años en Europa, contando la renovación que tuvo con la Juventus en los últimos días, aunque su participación no es totalmente segura, puesto que, el recambio ya viene pidiendo pistas para comenzar su carrera con el equipo de todos.

Éxitos de Cuadrado y Falcao con la Selección Colombia

Sin ninguna duda, estos dos jugadores dejaron su nombre marcado en la historia de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que estuvieron en una época dorada de la Selección Colombia, llevando a Colombia a un mundial, luego de 16 años de ausencia, llevando a la ‘tricolor’ a tener su mejor participación en un mundial.

Radamel Falcao García, desde que se puso la camiseta de Colombia, se robó el corazón de los colombianos y respondió con goles, ya que, durante toda su carrera, logró convertirse en el máximo goleador con 35 goles.

Por su parte, Cuadrado puso a bailar a todo Colombia con sus gambetas, su ritmo, su garra y alegría al momento de ponerse la camiseta de la Selección Colombia.

Sin ninguna duda, el equipo cafetero pierde a dos vaqueros que dejaron todo por su selección en la cita mundialista.