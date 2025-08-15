El Atanasio Girardot recibirá a la selección Colombia: cuándo y contra qué rival

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este viernes 15 de agosto que Medellín será la sede del debut de la selección Colombia femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones, un torneo clave que otorgará dos cupos directos al Mundial de 2027 en Brasil.

El partido inaugural será el próximo viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot frente a la selección de Perú, un escenario que promete teñirse de amarillo, azul y rojo.

RELACIONADO Néstor Lorenzo y su mensaje tras la derrota de la Selección Colombia Femenina en la Copa América

Según el comunicado oficial, la decisión busca aprovechar la infraestructura y la gran afición de la capital antioqueña para respaldar al combinado nacional en un certamen donde se medirán nueve selecciones de la región, con la mira puesta en el máximo objetivo: la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Medellín, el primer paso hacia Brasil 2027

El Atanasio Girardot volverá a ser protagonista en el fútbol femenino, tal como lo fue en torneos juveniles y partidos internacionales de clubes. La ciudad tendrá la oportunidad de acompañar a una Selección que llega con gran proyección tras su destacada participación en la Copa Mundial Femenina de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024 y Copa América 2025.

El compromiso contra Perú no solo marcará el arranque de la Liga de Naciones para Colombia, sino que también servirá como termómetro para evaluar el trabajo del cuerpo técnico, que busca consolidar a nuevas figuras sin perder la esencia competitiva que ha llevado al equipo a ser protagonista en el continente.

La afición, pieza clave en este nuevo reto

La FCF hizo un llamado a los hinchas para llenar el estadio y respaldar a las jugadoras en este desafío. “Invitamos a toda la afición colombiana a acompañar y alentar a la Selección en este nuevo camino rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027”, señaló el comunicado.

Con la clasificación en juego y un grupo de rivales exigentes, cada punto será vital. Medellín tendrá el honor de ser el punto de partida de una travesía que podría llevar a Colombia nuevamente a la élite mundial.