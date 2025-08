¿Figura se retira de la Selección Colombia femenina tras el subcampeonato vs. Brasil? Esto declaró

La Selección Colombia femenina disputó la final de la Copa América 2025 el pasado sábado 2 de agosto y perdió por penales vs. Brasil.

El partido se fue al tiempo extra y finalizó 4-4. Sin embargo, la 'tricolor' estuvo a 30 segundos de coronarse, pero un golazo agónico de Marta no lo permitió.

Tras el desenlace, las jugadoras hablaron con los medios de comunicación en la zona mixta y reconocieron que estaban muy golpeadas porque la ilusión era grande, pero que también se sentían orgullosas de su rendimiento.

Una de las primeras referentes en entregar declaraciones fue Catalina Usme, que no solo hizo un balance del proceso, sino que reveló si continuará o no en la Selección Colombia femenina. ¿Qué dijo? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

¿Catalina Usme se retirará de la Selección Colombia femenina tras la derrota vs. Brasil en la final de la Copa América?

Después de que Catalina Usme analizó lo sucedido en la final, fue consultada acerca de si tiene pensado seguir en la Selección Colombia femenina, pero entregó una respuesta que indicó que podría estar pensando en dar un paso al costado.

"No sé, lo veremos después de esto", fueron las palabras exactas de la goleadora histórica de la Selección Colombia femenina luego de que le dijeron que si había o no Catalina Usme para rato.

¿Cuál fue el balance que Catalina Usme hizo tras la final que la Selección Colombia perdió vs. Brasil en la Copa América?

Catalina Usme expresó que sienten que les han abierto el camino a las nuevas jugadoras que están iniciando su carrera deportiva, pero que les siguen faltando detalles para poder conseguir títulos.

"El equipo viene en un ascenso importante, viene cerrando esa brecha con equipos que antes nos costaba un montón, pero por ahí nos siguen costando los detalles. Yo me siento completamente orgullosa de este equipo y de lo que hemos construido", aseguró Catalina Usme.

"Nada que reprocharle a ninguna ni al equipo, yo creo que fuimos dignas de esta final, estuvimos a un minuto de poder llevarnos el título, pero bueno, a ellas les quedan muchas Copas América y no me cabe la menor duda de que va a llegar para Colombia. A mí me enorgullece enormemente ver a tantas niñas que vienen detrás de nosotras", añadió.