Gustavo Puerta sorprendió y anotó el primer GOLAZO de Colombia ante Nueva Zelanda

La Selección Colombia necesitó apenas tres minutos para romper el cero y encender la fiesta en Fort Lauderdale.

El protagonista fue Gustavo Puerta, quien vivió un debut soñado con la camiseta de la Tricolor al marcar un golazo que puso a ganar 1-0 al equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el amistoso frente a Nueva Zelanda.

Un debut perfecto: Puerta marca a los 3 minutos

Con solo unos instantes de juego, Colombia mostró su intención ofensiva y tomó por sorpresa al rival con una jugada colectiva de gran calidad. Gustavo Puerta, mediocampista de proyección y una de las nuevas apuestas de la Selección, se estrenó a nivel de mayores con una definición impecable.

El tanto llegó tras una acción nacida en el costado derecho, donde Santiago Arias recuperó y avanzó con determinación. El lateral lanzó un pase filtrado hacia la mitad del área, donde Luis Díaz abrió los pies sin tocar el balón, un gesto técnico que descolocó a la defensa neozelandesa y habilitó a Puerta.

Sin pensarlo dos veces, el joven mediocampista definió de primera, con un remate a media altura que dejó sin opción al arquero rival.

Colombia impone condiciones desde el inicio

El tempranero gol fue una muestra del plan de Lorenzo: presión alta, velocidad por las bandas y movilidad constante en el mediocampo. Con “Lucho” Díaz inspirado, un Arias profundo y un Puerta decidido, Colombia dominó los primeros minutos con claridad.

Con este golazo, Gustavo Puerta no solo abrió el marcador; abrió también la posibilidad de ir al Mundial 2026, pues su presente en el Racing de Santander no es el mejor.