Formación titular de Colombia vs Nueva Zelanda: estos son los 11 de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia volverá a la cancha este sábado 15 de noviembre para afrontar uno de sus últimos exámenes antes del Mundial de 2026.

Sobre las 7:30 p.m. rodará el balón en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde la “Tricolor” se medirá ante Nueva Zelanda en un amistoso clave que servirá para ajustar detalles antes del sorteo de grupos del próximo 5 de diciembre.

La transmisión oficial iniciará a las 6:30 p.m. por el Canal RCN, su aplicación y el canal de YouTube de RCN.

La formación titular confirmada por Néstor Lorenzo

El cuerpo técnico ya definió los once jugadores con los que Colombia iniciará este importante duelo. Con una mezcla de experiencia, equilibrio y explosividad ofensiva, Néstor Lorenzo apuesta por una nómina sólida que busca mantener el invicto y seguir construyendo identidad de juego.

Portero: Álvaro Montero

Defensas: Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo y Santiago Arias

Mediocampistas: Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jhon Arias.

Delanteros: Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Un amistoso con sabor a Mundial

Este compromiso marca el inicio formal de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

El último antecedente entre las dos selecciones fue en la Copa Confederaciones 2003, cuando Colombia derrotó 3-1 a Nueva Zelanda. Aunque hoy las realidades son diferentes, el choque mantiene el atractivo de medir estilos y ritmo competitivo, de dos selecciones que estarán en la cita orbital en 2026.

El encuentro será dirigido por árbitros estadounidenses, con Víctor Rivas como juez central.