🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

La Selección Colombia vuelve a la acción este viernes 15 de noviembre con un amistoso clave ante Nueva Zelanda, un duelo que servirá como termómetro final antes del sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre.

El compromiso, que se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, será una prueba determinante para que el equipo de Néstor Lorenzo consolide su idea, afine detalles y sume puntos que le permitan acercarse al bombo 1.

El balón comenzará a rodar a las 7:30 p.m., pero la transmisión en vivo iniciará desde las 6:30 p.m. por el Canal RCN, la app de RCN y el canal oficial de YouTube.

Los fanáticos podrán seguir cada minuto de este duelo preparatorio que marca un nuevo capítulo en la ruta hacia el Mundial 2026.

¿Cómo llega Colombia al amistoso frente a Nueva Zelanda?

La Tricolor aterriza en Estados Unidos con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación anticipada al Mundial.

El proceso de Néstor Lorenzo ha sido consistente, y este partido llega en un momento ideal para medir variantes, ajustar funcionamiento y mantener el invicto que se ha convertido en sello del entrenador argentino.

En la última fecha FIFA de septiembre, Colombia dejó buenas sensaciones, donde goleó 4-0 a México y empató 0-0 ante Canadá.

Un examen final antes del sorteo del Mundial 2026

El cuerpo técnico sabe que este amistoso puede influir en la ubicación de Colombia en el sorteo.

Nueva Zelanda, habitual protagonista en Oceanía, será un rival físico, disciplinado y con ritmo competitivo. Para Colombia, más que un amistoso, es una oportunidad para mostrar jerarquía y solidez.