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Así se jugarán los partidos de vuelta de los playoffs de la Liga BetPlay I-2026

Programación de los partidos de vuelta de los playoff de la Liga BetPlay I-2026

Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
11:25 a. m.
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Los partidos de vuelta de los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 ya tienen programación confirmada. Atlético Nacional, Junior, Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá definirán esta semana los semifinalistas del campeonato colombiano.

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La serie comenzó con ventaja para Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que ganaron como visitantes, mientras que Tolima sacó diferencia en casa y Santa Fe y América dejaron abierta la llave tras empatar en Cali.

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de la Liga BetPlay I-2026?

La Dimayor confirmó que los compromisos decisivos de los cuartos de final se disputarán entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, con encuentros en Medellín, Bogotá, Pasto y Barranquilla.

La jornada arrancará el martes con el duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot. El equipo antioqueño llega con ventaja luego de imponerse 2-1 en el estadio Metropolitano de Techo.

Ese mismo día, Independiente Santa Fe recibirá al América de Cali en El Campín, tras el empate 1-1 registrado en el estadio Pascual Guerrero, una de las series más parejas de los playoffs.

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El miércoles, Deportes Tolima defenderá en Pasto el 1-0 conseguido en Ibagué frente al Deportivo Pasto. Más tarde, Junior de Barranquilla intentará cerrar la clasificación en el estadio Metropolitano luego de vencer 1-0 a Once Caldas en Manizales con anotación de Guillermo Paiva desde el punto penal.

Programación oficial de los partidos de vuelta

  • Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
    Martes 12 de mayo – 6:20 p.m.
  • Santa Fe vs. América de Cali
    Martes 12 de mayo – 8:30 p.m.
  • Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima
    Miércoles 13 de mayo – 6:00 p.m.
  • Junior vs. Once Caldas
    Miércoles 13 de mayo – 8:15 p.m.

¿Qué equipos llegan con ventaja a los playoffs de la Liga BetPlay?

Los resultados de ida dejaron mejor posicionados a Atlético Nacional, Junior y Deportes Tolima, que consiguieron victorias en sus respectivas series. Nacional y Junior dieron el golpe fuera de casa, mientras que Tolima hizo respetar el estadio Manuel Murillo Toro.

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En contraste, Santa Fe y América dejaron todo abierto para el partido de vuelta en Bogotá, en una llave que no tiene favorito claro por el rendimiento mostrado por ambos equipos durante la fase regular.

Los encuentros definirán los cuatro clubes que avanzarán a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, una etapa clave en la lucha por el primer título del año en el fútbol colombiano.

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