Iván Mejía arremetió contra James Rodríguez: “Hoy no eres valioso para el futuro”

Siguen las arremetidas de las diferentes personas a los jugadores, directivos y cuerpo técnico de la Selección Colombia, luego de su eliminación del Mundial de Catar a manos de Perú, quien logró hacer la tarea y obtuvo una victoria frente a Paraguay para quedarse con el puesto del repechaje del certamen mundialista.

En esta oportunidad, el que arremetió contra James Rodríguez, fue el experiodista y comentarista deportivo Iván Mejía, quien, por medio de sus redes sociales, le contesto el mensaje publicado por el ‘10’ de la Selección, luego de la eliminación del certamen Mundialista.

James, por sus redes sociales, dio a conocer que estaba muy dolido por la eliminación y aseguró que no sabe si tendrá un cupo fijo en el otro proceso que va a iniciar en la Federación Colombiana de Fútbol., asegurando que Colombia tiene talento para ir al Mundial.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, así arrancó el mensaje de James Rodríguez.

Por medio de su red social, Twitter, Iván Mejía, no se guardó nada y le contestó a James Rodríguez, sobre sus sentimientos y opinión de lo que sucedió con el combinado patrio, a lo que el periodista le dio un consejo y también le mando una ‘pujita’.

“Prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie. Fuiste.. hoy no eres valioso para el futuro”, aseguró Iván Mejía.

James Rodríguez y sus reconocimientos personales en la Selección Colombia

MVP contra Costa de Marfil-Grecia-Uruguay de la Copa Mundial de Fútbol de 2014

Mejor Jugador Primera Fase de la Copa Mundial de Fútbol de 2014

Mejor Gol de la Copa Mundial de Fútbol de 2014

Bota de Oro de la Copa Mundial de Fútbol de 2014

11 Ideal de la Copa Mundial de Fútbol de 2014

Premio Puskás al Mejor Gol del Año (2014)

Jugador del partido contra Perú en la Copa América 2015

Incluido en el Once Ideal de la primera fase de la Copa América 2016

MVP contra Polonia 48​ de la Copa Mundial de Fútbol de 2018

Jugador del partido contra Catar en la Copa América 2019

Incluido en el equipo ideal de la Copa América 2019

