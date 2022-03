¡Atención! James dejó abierta la puerta de salida de la Selección Colombia

Muchos se preguntan hoy en día quiénes deben ser esos jugadores que cumplieron un ciclo con la Selección Colombia, tras la eliminación al Mundial de Catar-2022. El dolor de muchos es saber que había una generación dorada que aún tenía mucho por darle al país.

En medio de esos nombres aparecen los de mayor edad. Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. Curiosamente, para algunos James Rodríguez está en ese listado, aunque tiene la edad para dar mucha calidad al equipo, pero su carrera ha venido a menos.

El mensaje de James Rodríguez

Luego de la dolorosa eliminación del Mundial de Catar-2022, James habló y dio unas declaraciones en las que mostró un dolor por no poder llegar a una tercera Copa del mundo de manera consecutiva, pero prefirió no ahondar mucho en el tema por estar “caliente”.

Sin embargo, este miércoles apareció para enviar un mensaje desgarrador por el dolor que le causa no poner a Colombia en el mayor plano internacional que es un mundial de fútbol.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, aseguró James.

Sin embargo, las palabras más fuertes llegaron un párrafo después. El talentoso volante dejó abierta la posibilidad de no continuar en la Selección, aunque su magia siempre debería estar presente si se mantiene vigente.

“Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen como. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, añadió.